Health News

روسيا تعمل على لقاح ضد الشيخوخة يعتمد على علاج جيني تجريبي
📆5/30/2026 4:16 AM
📰OKAZ_online
خلال مؤتمر حول طول العمر الصحي في مدينة سارانسك، كشف نائب وزير العلوم الروسي دينيس سيكيرينسكي أن مشروع علمي مثير للجدل، يوصف إعلاميًا بـ«لقاح ضد الشيخوخة»، يقوم على علاج جيني تجريبي يهدف إلى إبطاء تدهور الخلايا وإعادة ضبط آليات التقدم في العمر داخل الجسم. ويجري تطوير هذا العلاج داخل معهد بيولوجيا وطب الشيخوخة، ضمن توجه روسي أوسع لتعزيز أبحاث التكنولوجيا الحيوية، في ظل تحديات ديموغرافية متزايدة تتمثل في ارتفاع معدلات الشيخوخة وتراجع النمو السكاني. وتضع موسكو أبحاث إطالة العمر في صدارة أولوياتها الصحية والعلمية، حيث تراها قضية استراتيجية مرتبطة بمستقبل الدولة.

وفي هذا السياق، كانت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا قد أشارت إلى خطة لبدء إنتاج أدوية مضادة للشيخوخة بين عامي 2028 و2030، مؤكدة أن ما كان يُنظر إليه سابقًا كفكرة مستقبلية بات يقترب من الواقع

