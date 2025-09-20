روسيا تعلن عن ضربة مكثفة للمجمع العسكري الأوكراني وتحرير بلدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن ضربة مكثفة استهدفت منشآت المجمع العسكري الصناعي الأوكراني، بالتزامن مع تحرير بلدة بيريوزوفويه. كما كشفت عن خسائر الجيش الأوكراني.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن تنفيذ ضربة جوية مكثفة استهدفت منشآت حيوية تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني خلال الليلة الماضية، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ التي تطلق من الجو والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.

ووفقاً للتقرير اليومي للوزارة، استهدفت الضربة المؤسسات التي تشارك في تطوير وإنتاج منظومة صواريخ 'سابسان' التكتيكية العملياتية، والتي تعتبر من الأسلحة الهامة في ترسانة أوكرانيا، بالإضافة إلى استهداف المصانع والمنشآت التي تعمل على إنتاج الطائرات المسيرة الهجومية والاستطلاعية متعددة الأغراض، وكذلك المعدات القتالية الآلية والطائرات المسيرة الاعتراضية والذخائر المتسكعة. وتأتي هذه الضربة في سياق التصعيد المستمر في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تشهد تبادلاً مكثفاً للهجمات والعمليات العسكرية في مختلف المناطق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة بيريوزوفويه في منطقة دنيبروبيتروفسك من قبل مجموعة قوات 'الوسط'، مما يمثل تقدماً جديداً للقوات الروسية على الأرض.\في سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن الخسائر اليومية التي تكبدها الجيش الأوكراني في مختلف محاور القتال، حيث قدرت الخسائر الإجمالية بنحو 1490 عسكرياً خلال اليوم. ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 240 جندياً في منطقة مسؤولية قوات 'الغرب' في محافظتي خاركوف ودونيتسك، اللتين تشهدان معارك عنيفة في الآونة الأخيرة. كما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في منطقة مسؤولية قوات 'الوسط' في دونيتسك أيضاً، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى نحو 480 جندياً. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت القوات الأوكرانية لخسائر في منطقة مسؤولية قوات 'دنيبر' في زابوروجيه وخيرسون، حيث فقدت نحو 40 جندياً. وأشارت الوزارة إلى أن الضربات الروسية استهدفت أيضاً مستودعات للذخيرة ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في ما يقرب من 151 منطقة مختلفة. وتعكس هذه الأرقام حجم الخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها القوات الأوكرانية في ظل استمرار العمليات العسكرية.\تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تشهد تطورات متسارعة على مختلف الجبهات. فمن جهة، تواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في محاولة لإضعاف قدراتها الدفاعية وتقويض قدرتها على مواصلة القتال. ومن جهة أخرى، تحاول القوات الأوكرانية صد الهجمات الروسية واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية. وتشير التقارير إلى أن القتال يتركز في الوقت الحالي في مناطق الشرق والجنوب الأوكراني، حيث تشهد هذه المناطق معارك ضارية بين الجانبين. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات الأزمة، مع دعوات متزايدة إلى ضرورة إيجاد حل سلمي للصراع، ووقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية تنهي هذه الحرب المدمرة. وتؤثر هذه الحرب بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، حيث يعاني الملايين من السكان من نقص الغذاء والدواء والوقود، بالإضافة إلى تشريدهم من منازلهم





روسيا أوكرانيا الحرب ضربة جوية المجمع العسكري الخسائر

