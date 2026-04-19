روسيا تحذر من تصاعد أنشطة الناتو في القطب الشمالي وتكثيفه للمناورات العسكرية

يؤكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو على أن حلف الناتو يركز قواته بشكل متزايد في القطب الشمالي ويكثف مناوراته قرب المناطق الروسية، معتبراً ذلك تهديداً للأمن الروسي وسبباً لزيادة التوتر في المنطقة التي تشهد سباق تسلح متصاعد.

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) يواصل تركيز قواته ووسائله بشكل منهجي في المناطق القطبية العليا، ويكثف من تدريباته العسكرية التي تتضمن سيناريوهات متنوعة في ظروف درجات حرارة منخفضة، بما في ذلك بالقرب من المنطقة القطبية الروسية وطريق البحر الشمالي.

وأشار غروشكو في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار عملية 'الحارس القطبي' التي أطلقها الناتو بهدف مواجهة ما وصفها بـ'التهديدات المزعومة الصادرة عن روسيا'، بالإضافة إلى توقعات بالاختراق الصيني وتمسكه بمنطقة القطب الشمالي. ولم يتم تحديد موعد انتهاء هذه العملية. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة القطب الشمالي سباق تسلح متزايد، حيث تسعى روسيا لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في المنطقة، مستندة إلى امتلاكها لأطول ساحل قطبي في العالم واعتبار طريق البحر الشمالي ممراً استراتيجياً حيوياً يربط أوروبا بآسيا. وقد أعلنت روسيا في السنوات الأخيرة عن إعادة فتح وتحديث قواعد عسكرية سوفيتية سابقة في المنطقة، ونشر أنظمة دفاع جوي وصاروخي متطورة، إلى جانب تعزيز أسطولها الشمالي. يضم الناتو حالياً ست دول مطلة على القطب الشمالي وهي الولايات المتحدة وكندا والنرويج والدنمارك وأيسلندا، وانضمت إليه مؤخراً السويد وفنلندا، مما زاد من حدة التوتر الاستراتيجي في المنطقة. تؤكد موسكو باستمرار أن نشاطها في القطب الشمالي هو دفاعي بحت ويهدف إلى حماية سيادتها ومواردها الطبيعية الهائلة، مشيرة إلى مساعي الناتو المستمرة لعسكرة المنطقة وتحويلها إلى ساحة مواجهة جديدة. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في الرابع من فبراير الماضي أن الناتو يعزز بنشاط قدراته العسكرية على جناحه الشرقي، مما أدى إلى تقويض البنية الأمنية في أوروبا. وجاء في بيان على قناة الوزارة في تلغرام: 'على ما يسمى بالجناح الشرقي للناتو، يحدث تعزيز نشط للقدرات العسكرية. والنتيجة هي عسكرة أوروبا وتقويض البنية الأمنية'. وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن الحلف، الذي يُدّعى أنه دفاعي، قد نفذ عشر موجات من التوسع، سبع منها حدثت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، على الرغم من الوعود بعدم توسيعه شرقاً. وفي سياق متصل، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن سياسة الناتو في القطب الشمالي تؤدي إلى خلق تهديدات لأمن روسيا وترفع احتمالات نشوب 'حوادث' قد تتطور إلى مواجهة مسلحة. كما صرحت زاخاروفا بأن الناتو يدرس منذ فترة طويلة سيناريوهات افتراضية لنشوب صراع مع روسيا في القطب الشمالي. من جانبه، قال سفير روسيا في بلجيكا، دينيس غونشار، إن زيادة النشاط العسكري للناتو في القطب الشمالي قد تؤدي إلى تحويل المنطقة إلى ساحة لصراع عسكري محتمل





