روسيا تشن هجوماً صاروخياً على كييف ومناطق أوكرانية أخرى vineyard تصعيداً جديداً في الحرب

أطلقت روسيا عدة صواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، بينما تشتد الضربات الجوية المتبادلة وترفع الخسائر المدنية في حرب مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، وتتواصل التطورات مع تحركات دولية وردود روسية.

أفاد مسؤولون أوكرانيون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن روسيا أطلقت عدة صواريخ على أهداف داخل أوكرانيا ، بما في ذلك العاصمة كييف . وأعلن الحاكم العسكري ل كييف ، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق تليغرام أن "العدو يهاجم العاصمة ب صواريخ باليستية ".

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أن صاروخين على الأقل كانا في طريقهما نحو كييف، بينما تم توجيه صاروخ آخر إلى منطقة بولتافا وسط البلاد. يأتي هذا الهجوم في أعقاب تكثيف الطرفين الروسي والأوكراني الضربات الجوية منذ عدة أشهر، مما يؤدي إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب. وفي تطورات متزامنة، ذكرت قمة مجموعة السبع في فرنسا أن على روسيا "التوصل إلى اتفاق"، محذرة من أن واشنطن قد تعيد فرض عقوبات رُفعت سابقاً عن موسكو.

وفي الجانب الآخر، سقطت مركبة أوكرانية في منطقة بريانسك الروسية الحدودية، مما أسفر عن مقتل امرأة كانت ترافقها، بحسب ما أعلنت سلطات محلية يوم الأربعاء. ووصفت وزارة الصحة الروسية الحادث بأنه "عمل إرهابي وحشي"، بينما وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم بأنه إرهابي، وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتقاده بأن الهجوم متعمد بهدف "بث الذعر" في صفوف السكان





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