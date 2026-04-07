روسيا تدين العدوان ضد إيران وتسعى للسلام في الشرق الأوسط: مجلس الأمن يفشل ومفاوضات أمريكية إيرانية في تقدم

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة عن سعي بلاده للسلام في الشرق الأوسط وتدين العدوان ضد إيران، بالتزامن مع فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار بشأن مضيق هرمز وتحذيرات أمنية إيرانية، وتقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تواصل سعيها لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وتدين بشدة ما وصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران . جاء ذلك خلال جلسة ل مجلس الأمن الدولي عقدت يوم الثلاثاء، حيث أكد نيبينزيا على التزام بلاده المستمر بإنهاء النزاعات في المنطقة، مشيراً إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها روسيا على مختلف المستويات لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن روسيا تسعى جاهدة لتحقيق السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسرع ما يمكن، مؤكداً على موقف بلاده الثابت في احترام سيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة. كما أعرب عن إدانة روسيا الشديدة للضربات التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، معتبراً هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق. وفي سياق متصل، أشار نيبينزيا إلى أن روسيا والصين تقدمان مشروع قرار بديل لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية معالجة القضية بشكل شامل ومتوازن. كما دعا الأطراف المعنية، وخاصة الدول العربية وإيران، إلى تسوية قضية مرور السفن عبر القنوات المباشرة، مؤكداً استعداد روسيا لتقديم المساعدة في هذه الاتصالات. وقد وصف مندوب روسيا مشروع القرار المطروح حول مضيق هرمز بأنه أحادي الجانب، موضحاً أن تبنيه كان سيشكل ضربة لأي آفاق لاستئناف عملية التفاوض بهدف تسوية الأزمة، فضلاً عن عرقلة الجهود التي تبذلها دول مثل الصين وباكستان وتركيا. وأشار إلى أن الموافقة على القرار كانت ستعطي طهران ذريعة لعدم التفاعل مع واشنطن، التي اتهمها بنقض الدبلوماسية مرتين. \تأتي هذه التصريحات في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بشأن الوضع في مضيق هرمز، وذلك بسبب الفيتو الروسي والصيني. وقد أيدت 11 دولة في المجلس مشروع القرار، بينما امتنعت دولتان أخريان عن التصويت. يعكس هذا الفشل التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي في معالجة الأزمات في المنطقة، وتعقيد العلاقات بين القوى الكبرى. في سياق منفصل، أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عاجلاً لجميع الأفراد الذين يعتزمون المرور عبر جسور محددة مسبقاً في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. هذا الإجراء يعكس التوتر المتصاعد في المنطقة، ويعزز المخاوف بشأن احتمالية اتساع نطاق الصراع. في تطور آخر، أفادت مصادر مطلعة عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الـ24 الماضية. وتشير هذه التطورات إلى جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، خاصة مع اقتراب مهلة محددة. ومع ذلك، لا تزال التوترات قائمة، حيث تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع تكثيف الضربات المتبادلة، وتصعيد التهديدات من قبل الرئيس الأمريكي. ويشكل هذا المزيج من التطورات الدبلوماسية والعسكرية تحدياً كبيراً للمنطقة والعالم بأسره. \تتوالى التطورات في المنطقة مع استمرار الحرب وتزايد التوتر. يرى المراقبون أن الوضع يتجه نحو مزيد من التعقيد، مع تداخل المصالح الإقليمية والدولية. إن فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار موحد يعكس الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء، ويضعف قدرة المنظمة على التعامل مع الأزمات. كما أن التحذيرات الأمنية الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني تعزز الشعور بعدم الاستقرار، وتثير المخاوف بشأن سلامة المدنيين والبنية التحتية. في المقابل، تشير التقارير عن تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى وجود بصيص من الأمل في إمكانية تجنب التصعيد الكامل للصراع. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التوفيق بين المصالح المتضاربة، وتحقيق تسوية سلمية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. ويتطلب ذلك جهوداً دبلوماسية مكثفة، وتغليب لغة الحوار على لغة السلاح. وينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تدرك أن استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتقويض التنمية الاقتصادية، وزعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي. إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يمثل تحدياً معقداً، ولكنه في الوقت نفسه ضرورة ملحة. ويتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف، والالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحماية حقوق الإنسان





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسيا إيران الشرق الأوسط مجلس الأمن مفاوضات

United States Latest News, United States Headlines