روسيا تقيد الإنترنت وتستعد للعرض العسكري في ظل خطر هجمات أوكرانية

فرضت روسيا قيوداً على الإنترنت في موسكو قبل العرض العسكري السنوي، مع تصاعد التوترات واستمرار الحرب في أوكرانيا.

قطعت روسيا خدمات الإنترنت عبر الهاتف الجوال عن كثير من المشتركين في موسكو ، اليوم (الثلاثاء)، قبل العرض العسكري السنوي المقرَّر في التاسع من مايو (أيار)؛ لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا، وهو العرض الذي تمَّ تقليص حجمه؛ بسبب خطر هجمات الطائرات المسيّرة القادمة من أوكرانيا .

وشدَّدت روسيا هذا العام إجراءاتها على الإنترنت، إذ حجبت خدمات الإنترنت عبر الهاتف الجوال وأجبرت الملايين على اللجوء إلى خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، في خطوة وصفها معارضو الرئيس فلاديمير بوتين بأنَّها محاولة لتعزيز السيطرة الداخلية بعد 4 سنوات من الحرب. وقال الكرملين إن القيود فُرضت لضمان الأمن في ظلِّ ازدياد خطر هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، لكنها سببت لكثير من الروس صعوبات بالنسبة لعمليات الدفع والتنقل والاتصال.

واكتشف 6 مراسلين لـ«رويترز»، في أجزاء مختلفة من العاصمة، أنَّ هواتفهم الجوالة لا تتوفر عليها خدمة الإنترنت. وقالوا إنه لا يزال بالإمكان إجراء مكالمات هاتفية من عدد من مناطق موسكو. وقالت شركات تشغيل الهواتف الجوالة الروسية: «هناك احتمال حدوث مشكلات في الإنترنت عبر الهاتف الجوال؛ بسبب الحاجة إلى ضمان الأمن خلال الأيام المقبلة». كما حذَّر «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا، من احتمال حدوث مشكلات في الإنترنت عبر الهاتف الجوال، والرسائل النصية.

وذكرت وحدة سيارات الأجرة التابعة لشركة «ياندكس»، أكبر شركة إنترنت في روسيا، أنه قد تكون هناك مشكلات في طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت؛ بسبب القيود المفروضة. وأبلغ موقع مراقبة الشكاوى المتعلقة بخدمة الإنترنت عن مشكلات في الإنترنت عبر الهاتف الجوال في كثير من المناطق في روسيا بما في ذلك موسكو وسان بطرسبرغ. وبعد 4 أعوام على الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، يخوض الطرفان أكبر حرب بالطائرات المسيّرة في التاريخ.

إذ تستهدف الطائرات المسيّرة بعيدة المدى كل شيء، بدءاً من مراكز القيادة إلى البنية التحتية للطاقة، متجاوزة «مناطق الموت» التي شكَّلتها الطائرات المسيّرة قصيرة المدى على طول خطوط الجبهة. وقال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد، الروسية إنَّ كييف هاجمت إحدى أكبر مصافي النفط الروسية، اليوم (الثلاثاء)؛ مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية ببلدة كيريشي الروسية في منطقة لينينغراد.

أعلنت حكومة النمسا، الاثنين، ثلاثة دبلوماسيين روس أشخاصاً غير مرغوب فيهم على خلفية وجود «غابة من الهوائيات» على أسطح مبانٍ دبلوماسية يمكن استخدامها للتجسس. أعلنت النيابة العامة السويدية إلقاء القبض على قبطان صيني لسفينة اعترضتها السويد نهاية الأسبوع الماضي؛ للاشتباه في انتمائها إلى أسطول السفن الروسي غير القانوني. قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن هجوماً صاروخياً روسياً على بلدة ميريفا بمنطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

عزَّز الكرملين بشكل كبير إجراءات الأمن الشخصي المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قام بتركيب أنظمة مراقبة في منازل المقربين منه. أظهرت تقارير أوردتها وكالة «رويترز» للأنباء أن روسيا باتت مورد النفط الرئيسي إلى سوريا، على الرغم من تحالف الحكومة الجديدة مع الغرب.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا أبدت استخفافاً تاماً بطلبها وقف إطلاق النار ثم شنها هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على بلاده، مضيفاً أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات في الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده شنت في أبريل ضعف عدد الضربات متوسطة المدى التي شنتها على روسيا في مارس. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين البلدين واستمرار الحرب الدائرة بينهما





