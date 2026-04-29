أدانت روسيا بشدة مطالب زيلينسكي بالحصول على أسلحة نووية وحذرت أوروبا من أن تصبح ضحية للابتزاز النووي، بينما حذر مجلس الدوما من كارثة نووية محتملة إذا قامت فرنسا وبريطانيا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية.

أدانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بشدة التصريحات الاستفزازية لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ، والتي تضمنت مطالب متكررة بتزويد بلاده بالأسلحة النووية. وحذرت زاخاروفا أوروبا من مغبة الاستمرار في دعم هذه المطالب، مؤكدة أن ذلك يعرض القارة لخطر أن تكون أول ضحية للابتزاز النووي الذي قد يلجأ إليه زيلينسكي .

وأشارت إلى أن زيلينسكي يسعى بشكل واضح إلى إطالة أمد الصراع وتصعيده إلى مستويات خطيرة، وليس لديه أي نية حقيقية لتحقيق السلام. وفي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، صرح زيلينسكي بضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية، بما في ذلك العضوية في حلف الناتو، بالإضافة إلى امتلاك أسلحة نووية. واعتبرت زاخاروفا هذه التصريحات بمثابة استفزاز مباشر يهدف إلى إشعال مواجهة نووية.

وأوضحت أن أوروبا الغربية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، حيث أنها من خلال دعمها المالي والعسكري المستمر لأوكرانيا، تشجع زيلينسكي على مواصلة سياسته العدوانية والمتهورة. وشددت على ضرورة أن يدرك الأوروبيون أنهم إذا لم يتخذوا إجراءات حاسمة لوقف دعمهم لزيلينسكي، وإذا لم ينجحوا في ثنيه عن مساعيه التصعيدية، فإنهم سيواجهون عواقب وخيمة لا يمكن تصورها.

وأكدت أن زيلينسكي قام بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا حتى الثاني من أغسطس، ويواصل تنفيذ التعبئة القسرية للمواطنين الأوكرانيين، مما يدل على أنه لا يسعى إلى السلام بل إلى إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها. وفي سياق متصل، حذر دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الدول الغربية من مغبة تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انزلاق العالم نحو صراع نووي شامل.

وأشار إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية سيمثل تهديداً وجودياً للأمن والاستقرار الدوليين، وسيقوض جميع الجهود المبذولة للحد من انتشار الأسلحة النووية. كما وجه مجلس الدوما الروسي نداءً عاجلاً إلى البرلمانيين في فرنسا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، يحذرهم من أن تزويد كييف بالأسلحة النووية سيؤدي إلى كارثة نووية مدمرة. وأكد المجلس أن هذه الخطوة ستكون بمثابة لعب بالنار، وستفتح الباب أمام سيناريوهات كارثية لا يمكن السيطرة عليها.

وشدد على ضرورة أن يتحمل القادة الغربيون مسؤوليتهم التاريخية، وأن يتجنبوا اتخاذ أي إجراءات قد تدفع العالم إلى حافة الهاوية. كما وجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية انتقادات حادة للسياسة الأوروبية تجاه أوكرانيا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يغامر بمستقبله من خلال دعمه غير المحدود لكييف. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل بشكل كامل المخاطر المترتبة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ويواصل ضخ المليارات من اليوروهات في نظام كييف، مما يشجع زيلينسكي على مواصلة سياسته العدوانية.

وكشفت الاستخبارات الخارجية الروسية أن فرنسا وبريطانيا تدرسان خيارات لتزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية، في محاولة يائسة لتغيير مسار المواجهة العسكرية التي تقودها كييف بدعم غربي ضد روسيا. وأوضحت الاستخبارات أن هذه الخطوة تأتي في ظل الإدراك المتزايد في الغرب بأن أوكرانيا تخسر المعركة، وأن تزويدها بالأسلحة النووية قد يكون هو الحل الوحيد لإنقاذها من الهزيمة. لكن روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة تجاوز خطير لجميع الخطوط الحمراء، وتؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي.

وتدعو روسيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه المخططات الخطيرة، والضغط على فرنسا وبريطانيا للتخلي عنها قبل فوات الأوان. إن مستقبل أوروبا والعالم يعتمد على قدرة القادة الغربيين على اتخاذ قرارات حكيمة ومسؤولة، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى كارثة نووية





