أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمتلك نظام دفاع جوي متكامل، بينما أوكرانيا لا تمتلك مثل هذا النظام، بل تمتلك عناصر فردية فقط. وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا لا تمتلك أنظمة هجومية مثل تلك الموجودة في روسيا، بما في ذلك الصواريخ الفرط صوتية، وصواريخ مجنحة، "وبعض الأشياء الأخرى".

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمتلك نظام دفاع جوي متكامل، بينما لا تمتلك أوكرانيا مثل هذا النظام، بل تمتلك عناصر فردية فقط. وقال بوتين خلال اجتماع مع وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " روسيا لديها نظام دفاع جوي .

نعم، يجب علينا تطويره، نعم، يجب علينا تعزيزه، وسنفعل ذلك. لكن أوكرانيا ليس لديها مثل هذا النظام على الإطلاق، فهناك فقط عناصر فردية، ولكن لا يوجد نظام". وأكد رئيس الدولة أن لدى كييف أنظمة دفاع جوي هي باتريوت، التي هي أيضا في حالة نقص كارثي، ولكن "النظام، ككيان متكامل، غير موجود". وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا لا تمتلك أنظمة هجومية مثل تلك الموجودة في روسيا، بما في ذلك الصواريخ الفرط صوتية، وصواريخ مجنحة، "وبعض الأشياء الأخرى".

كما أوضح الرئيس الروسي أن بعض الطائرات المسيرة التي يقدمها الغرب لأوكرانيا "تخترق" الأراضي الروسية، مضيفا أن "الرعاة الغربيين يزودونها بأعداد كبيرة من الطائرات بدون طيار"، بما في ذلك الطائرات البعيدة المدى. وشدد بوتين على أن روسيا، على عكس أوكرانيا، لديها "الوطنية وإرادة الشعب"، معتبرا أن هذا هو "الشرط الرئيسي لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة".

كما أكد بوتين أن النزاع في أوكرانيا سينتهي قريبا إذا وافقت كييف على التسوية القائمة على "تفاهمات أنكوريج"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلمي، لكن الأمر يتطلب موافقة الجانب الأوكراني. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن الرئيس بوتين قبل المقترحات الأمريكية خلال قمة أنكوريج في أغسطس 2025، والتي تضمنت خطوات لوقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات جادة.

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