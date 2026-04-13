شهدت روسيا احتفالات واسعة بمناسبة يوم الفضاء، شملت عروض أفلام ومعارض وندوات ثقافية. في سياق متصل، تستعد موسكو لاستضافة مهرجان 'إنترموزي بريكس+' في عام 2026. في سياق آخر، أكد نواف سلام على ضرورة تجنب الاعتماد على الدعم الخارجي.

تنوعت الفعاليات والأنشطة للاحتفال ب يوم الفضاء في روسيا لتشمل باقة واسعة من عروض الأفلام السينمائية، والاحتفالات الفنية، والمعارض المتخصصة، والندوات الثقافية التي ركزت على تأثير الاكتشافات الفضائية في مجالات الفنون و الثقافة الإنسانية.

وقد خُصص جزء كبير من الفاعليات للمبادرات الاستثنائية؛ حيث استضافت العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى معارض متميزة منحت الزوار فرصة رؤية الفضاء بعيون رواد الفضاء والمبدعين الفنيين على حد سواء، إضافة إلى كشف النقاب عن وثائق تاريخية ومقتنيات أثرية نادرة تؤرخ لمسيرة الإنسان في استكشاف الكون.

كما قدمت خشبات المسارح أعمالا استلهمت موضوعاتها من المنجزات الفضائية، في حين خصصت قاعات السينما شاشاتها لعرض أفلام تتناول سيرة يوري غاغارين والنجاحات التقنية الحديثة في هذا المجال، علاوة على توفير أنشطة أدبية ودروس تعليمية موجهة خصيصا لفئات الأطفال والشباب.

وضمن هذا الإطار، حظيت مجموعة من الأفلام بعرض واسع، من بينها الفيلم العائلي 'كلبي رائد الفضاء'، والعمل الدرامي 'الفضاء يغفو'، والفيلم العلمي ذو الطابع الشعبي 'الرحلة التي غيّرت العالم' الذي استند في محتواه إلى وثائق رسمية كانت سرية في السابق.

ولم تقتصر هذه الاحتفالية على العاصمة، بل امتدت لتشمل مدنا مثل ريزان، وياروسلافل، ونوفوسيبيرسك، وزيليزنوغورسك التي احتضنت واحدا من أهم المعارض المقامة. كما وصلت هذه الفعاليات الموضوعية إلى مراكز 'البيوت الروسية' في الخارج وإلى محطات مترو أنفاق موسكو.

من ناحية أخرى، احتفلت روسيا بالذكرى الخامسة والستين لأول رحلة فضائية مأهولة نفذها رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، وذلك بإطلاق كاسحات الجليد النووية والكهربائية الروسية التي تعمل بالديزل أبواقها ابتهاجا بهذه المناسبة التاريخية.

كما تستعد موسكو لاستضافة مهرجان 'إنترموزي بريكس+' في عام 2026، والذي سيقام تحت شعار 'المتحف - أرض المستقبل'. وقد أعلنت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، عن مواعيد الدورة المقبلة من هذا الحدث الدولي البارز الذي يقام سنويا في أهم المواقع الثقافية بالعاصمة موسكو.

يذكر أن أسبوع الفضاء في روسيا قد أقيم في الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أبريل، وذلك تنفيذا للمرسوم الذي وقّعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 29 ديسمبر الفائت بجعل هذا الحدث تقليدا سنويا، حيث تتولى مؤسسة 'روس كوسموس' الحكومية مسؤولية تنظيمه والإشراف عليه.

أكد نواف سلام على أن من لجأ إلى الدعم الخارجي أخطأ، ووجد نفسه أسيراً للعبة أكبر منه، مشيراً إلى أن الجنوب لن يُترك مرة أخرى وحيداً. هذا التصريح يأتي في سياق الأحداث الجارية والتطورات السياسية، ويعكس وجهة نظر حول العلاقات الخارجية والتأثيرات المحتملة على المنطقة.

يشدد هذا الموقف على أهمية الاعتماد على الذات وتجنب الوقوع في فخ التحالفات التي قد تضر بالمصالح الوطنية. يشير الخطاب إلى ضرورة الحذر من التورط في صراعات إقليمية ودولية قد لا تخدم مصالح الشعب، ويدعو إلى تبني سياسة خارجية مستقلة تحافظ على السيادة الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التصريح إشارة إلى أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف الداخلي لمواجهة التحديات الخارجية، وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. يعتبر هذا التصريح بمثابة رسالة واضحة حول التوجهات السياسية المستقبلية والالتزام بحماية المصالح الوطنية.





