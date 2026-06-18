روسيا ترحب بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة

أعربت موسكو عن ترحيبها بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء النزاع وأملها في أن يسهم السلام في استعادة الثقة بين دول الخليج.

أعربت موسكو عن ترحيبها ب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء ال نزاع وأملها في أن يسهم السلام في استعادة الثقة بين دول الخليج. وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أن جميع أطراف ال نزاع يجب أن تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إيران وال ولايات المتحدة وتمنع التصعيد.

وأعربت عن أمل موسكو في أن يسهم السلام بين إيران والولايات المتحدة في استعادة الثقة بين دول الخليج. اليوم الخميس، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن عبور سفينتين حربيتين ألمانيتين قناة السويس إلى البحر الأحمر للمشاركة في عملية لتطهير مضيق هرمز من الألغام. وارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان إلى قتيلين وجريحين، في ظل تصاعد حصيلة الضحايا الإجمالية لتصل إلى الآلاف جراء الهجمات المستمرة على الأراضي اللبنانية. ووجهت النائبة الإسبانية إيرين مونتيرو انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسيا إيران ولايات المتحدة مذكرة التفاهم نزاع

United States Latest News, United States Headlines