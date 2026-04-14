روسيا تعرب عن شكوكها بشأن أهداف "مجلس السلام" الذي أعلنه ترامب

أعربت روسيا عن تساؤلاتها بشأن أهداف "مجلس السلام" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى مخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط وتأثير المجلس المحتمل على عملية السلام.

صرح كيريل لوغفينوف، رئيس دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بأن هناك تساؤلات متزايدة حول أهداف ' مجلس السلام ' الذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تشكيله، وذلك بحسب ما أوردته وكالة 'نوفوستي' الروسية. وأوضح المسؤول الروسي أن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط تثير تساؤلات إضافية بشأن الأهداف الحقيقية والمهام الموكلة لـ ' مجلس السلام '، بالإضافة إلى طريقة عمله، حتى بين الدول التي انضمت إليه بشكل رسمي. وأشار لوغفينوف إلى أن إسرائيل تواصل أنشطتها العسكرية في قطاع غزة ، مع فرض قيود كبيرة على إيصال المساعدات الإنسانية. وفي الضفة الغربية، تتصاعد وتيرة التوسع الاستيطاني بشكل ملحوظ، بينما بلغ العنف والتطرف من جانب المستوطنين مستويات غير مسبوقة. هذا ويضاف إلى ذلك انتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس، ومنع الوصول إليها، على الرغم من حلول فترات الأعياد الدينية الهامة، مثل انتهاء شهر رمضان وعيد الفصح.

وأضاف لوغفينوف، نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، أن لبنان يواجه خطر تكرار ما حدث في قطاع غزة. كما لم تشهد التوترات في جنوب سوريا، بما في ذلك في محافظتي السويداء والجولان، أي انخفاض. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تشكيل 'مجلس السلام' في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وتوجه بالدعوة إلى عدد من الدول للانضمام إليه. وذكر أن مهمة المجلس الأساسية هي الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع خطط لتوسيع مهامه لتشمل جهود السلام على الساحة الدولية في المستقبل. يعكس هذا التصريح قلقًا روسيًا متزايدًا إزاء فعالية وأهداف هذا المجلس، خاصة في ظل التحديات الأمنية والإنسانية المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط. تشير هذه المخاوف إلى الحاجة إلى تقييم شامل لدور هذا المجلس المحتمل وتأثيره على عملية السلام في المنطقة، لا سيما في ظل استمرار التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

من ناحية أخرى، يعكس موقف روسيا من 'مجلس السلام' قلقًا أوسع نطاقًا بشأن الدور الأمريكي في المنطقة، خاصة في ظل غياب التنسيق الفعال مع الأطراف الأخرى المعنية. يرى المحللون أن هذا الموقف يعزز مساعي روسيا لتعزيز نفوذها في المنطقة والمشاركة بشكل أكبر في جهود السلام. علاوة على ذلك، يسلط هذا التصريح الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضايا مثل المستوطنات الإسرائيلية، القيود على المساعدات الإنسانية، والعنف المتزايد. و يؤكد التصريح على أهمية معالجة هذه القضايا بشكل فعال لضمان تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة. كما يطرح هذا الموقف تساؤلات حول فعالية الأدوات الدبلوماسية الحالية وقدرتها على تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التغيرات السياسية والأمنية المتسارعة. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد حلول شاملة لمعالجة جميع القضايا العالقة والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة تضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف.





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسيا مجلس السلام ترامب الشرق الأوسط غزة السلام

United States Latest News, United States Headlines