روسيا تحذر: أي دولة أوروبية تستضيف قاذفات نووية فرنسية ستكون هدفاً لهجماتنا

حذرت روسيا من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية نووية ستصبح هدفاً لهجمات موسكو في حالة نشوب صراع، في تصعيد للتوترات بشأن الترسانات النووية في أوروبا. كما تتضمن الأخبار تطورات أخرى مثل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وزيارة الملك تشارلز لأمريكا.

حذرت روسيا ، الخميس، من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية ستجعل من نفسها هدفاً لهجمات قوات موسكو في حالة نشوب صراع.

يأتي هذا التحذير في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطط لتوسيع الترسانة النووية لبلاده، وإمكانية السماح لشركاء أوروبيين باستضافة طائرات نووية فرنسية بشكل مؤقت. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن هذه الخطوة تمثل «توسعاً غير منضبط» للقدرات النووية لحلف شمال الأطلسي، مما يشكل تهديداً استراتيجياً لروسيا.

وأعرب عن قلق موسكو العميق إزاء عمليات النشر النووي الفرنسي المحتملة في دول أوروبية أخرى، مشيراً إلى أن باريس تجري مناقشات حول هذه الترتيبات مع بريطانيا وألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك. وأوضح غروشكو أن الجيش الروسي سيضطر إلى إعادة تقييم قائمة الأهداف ذات الأولوية في حالة نشوب صراع كبير، وأن هذه الدول ستصبح أهدافاً محتملة. واعتبر أن مبادرة ماكرون لا تعزز أمن حلفائه، بل على العكس، تضعف أمن هذه الدول.

يأتي هذا في سياق حملة أوروبية داخل حلف الناتو لتحمل المزيد من المسؤولية عن الدفاع، بعد انتقادات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للحلف وتهديداته بالسيطرة على غرينلاند. كما يأتي في ظل فراغ في مجال الحد من التسلح العالمي، بعد انتهاء صلاحية آخر معاهدة للحد من الترسانات النووية الاستراتيجية الروسية والأميركية، وفي وقت يشهد فيه التوتر الدولي أعلى مستوياته منذ عقود بسبب حربي أوكرانيا وإيران.

وفي سياق منفصل، وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا، بعد تأخير شهور بسبب نزاع مع المجر. كما هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية، واصفاً إياها بـ«المخزية والجبانة». وفي أوكرانيا، قُتل شخصان على الأقل وفقد ثالث وأصيب ثمانية في هجوم روسي على مدينة دنيبرو.

بالإضافة إلى ذلك، يتوجه الملك تشارلز ملك بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في مهمة لتعزيز العلاقات مع الرئيس دونالد ترمب، في ظل أسوأ توتر بين البلدين منذ أزمة السويس عام 1956، بسبب انتقادات ترمب المتكررة لرئيس الوزراء البريطاني وتقليله من شأن القدرات العسكرية البريطانية. تأتي هذه الزيارة في ذكرى 250 عاماً على إعلان استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا





روسيا فرنسا الأسلحة النووية الناتو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الملك تشارلز الولايات المتحدة

