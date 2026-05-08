روسيا تعترض أكثر من 50 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو وتعلن وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت أكثر من 50 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة على مدار نحو 15 ساعة. وقال سوبيانين في سلسلة طويلة من الرسائل عبر تطبيق تلغرام إن العدد الإجمالي للطائرات المسيرة التي تم إسقاطها بين حوالي الساعة 11 صباحا أمس الخميس والثانية صباحا اليوم الجمعة تجاوز 50 طائرة. وأضاف أن فرق الطوارئ تفحص الحطام على الأرض. وفي منشور منفصل على تلغرام قالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى اعتراض 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة أربع ساعات فقط في مناطق مختلفة من وسط وجنوب روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستلتزم بوقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام بدءا من منتصف ليل الثامن من مايو (أيار) وحتى العاشر من الشهر نفسه، وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال سوبيانين في سلسلة طويلة من الرسائل عبر تطبيق تلغرام إن العدد الإجمالي للطائرات المسيرة التي تم إسقاطها بين حوالي الساعة 11 صباحا أمس الخميس والثانية صباحا اليوم الجمعة تجاوز 50 طائرة. وأضاف أن فرق الطوارئ تفحص الحطام على الأرض. وفي منشور منفصل على تلغرام قالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى اعتراض 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة أربع ساعات فقط في مناطق مختلفة من وسط وجنوب روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستلتزم بوقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام بدءا من منتصف ليل الثامن من مايو (أيار) وحتى العاشر من الشهر نفسه، وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وأعربت روسيا الخميس عن «استيائها» من استضافة حليفتها أرمينيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة أوروبية عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن استضافة أرمينيا لزيلينسكي «غير مقبول» وأن موسكو «مستاءة» من هذا الأمر.

وأضاف أن روسيا ستدرس التداعيات المحتملة على العلاقات الثنائية. وفي الوقت نفسه، رفعت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس القيود المفروظة على الرياضيين البيلاروسيين التي كانت أقرتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان إن هذا القرار يأتي بعد تقييم شامل للوضع. وتجري السويد تحقيقاً بشأن ناقلة يُشتبه في انتمائها إلى «الأسطول الروسي غير الرسمي» الخاضع للعقوبات، وفقاً لوزير الدفاع المدني السويدي.

وقال الوزير إن التحقيقات جارية لتحديد هوية الناقلة ومدى ارتباطها بالأسطول الروسي. وأثارت تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بشأن استقبال الموانئ المصرية شحنات قمح روسي، قال إنها «مسروقة»، تساؤلات حول إمكانية حصول القاهرة عليها. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ستدرس الأمر بعناية، مشيراً إلى أن البلاد لا تنوي الانخراط في أي نزاعات دولية.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن روسيا ستواصل دعم حلفاءها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن موسكو تتابع التطورات في المنطقة بعناية. وأضاف شويغو أن روسيا ستواصل تقديم الدعم العسكري والفني لحلفاءها في المنطقة، بما في ذلك سوريا.

وأضاف لافروف أن روسيا ستواصل تقديم الدعم العسكري والفني لحلفاءها في المنطقة، بما في ذلك سوريا. وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن روسيا ستواصل دعم حلفاءها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن موسكو تتابع التطورات في المنطقة بعناية. وأضاف شويغو أن روسيا ستواصل تقديم الدعم العسكري والفني لحلفاءها في المنطقة، بما في ذلك سوريا.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستواصل دعمها لحلفاءها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن موسكو تتابع التطورات في المنطقة بعناية. وأضاف لافروف أن روسيا ستواصل تقديم الدعم العسكري والفني لحلفاءها في المنطقة، بما في ذلك سوريا. وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن روسيا ستواصل دعم حلفاءها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن موسكو تتابع التطورات في المنطقة بعناية.

وأضاف شويغو أن روسيا ستواصل تقديم الدعم العسكري والفني لحلفاءها في المنطقة، بما في ذلك سوريا. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستواصل دعمها لحلفاءها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن موسكو تتابع التطورات في المنطقة بعناية. وأضاف لافروف أن روسيا ستواصل تقديم الدعم العسكري والفني لحلفاءها في المنطقة، بما في ذلك سوريا





