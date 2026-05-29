روسيا تطور 'لقاحاً ضد الشيخوخة' يستهدف مستقبل RAGE الجيني

تسعى روسيا لتطوير أول دواء جيني في العالم مصمم لتعطيل مستقبل RAGE وإبطاء شيخوخة الخلايا، ضمن مشروع وطني ضخم يمول بأكثر من تريليوني روبل ويهدف لبدء الإنتاج بين 2028 و2030.

تعمل روسيا على تطوير علاج جيني تجريبي يوصف بأنه 'لقاح ضد الشيخوخة '، يهدف إلى إبطاء عملية شيخوخة الخلايا عن طريق تعطيل مستقبل RAGE الذي يلعب دوراً في التغيرات المرتبطة بال عمر.

وقد كشف نائب وزير العلوم الروسي دينيس سيكيرينسكي خلال مؤتمر حول طول العمر الصحي في سارانسك أن تنشيط هذا المستقبل يحفز شيخوخة الخلية، في حين يمكن لتعطيله أن يحافظ على شبابها && يطيل عمرها. ويطمح المشروع الروسي لتطوير أول دواء جيني في العالم مخصص لهذا الغرض، في إطار جهود أوسع لتعزيز أبحاث التكنولوجيا الحيوية المحلية وتجاوز التحديات الديموغرافية التي تواجه البلاد .

/n/n الخطة الروسية تهدف إلى بدء إنتاج هذا الدواء المضاد للشيخوخة بين عامي 2028 و2030، حيث صرح المسؤولون بأن ما كان يُعتبر يوماً ما خيالاً علمياً بدأ يتحول إلى واقع ملموس. يندرج هذا المشروع تحت المبادرة الوطنية 'التقنيات الجديدة للحفاظ على الصحة'، التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين عام 2025، وتمتلك ميزانية ضخمة تتجاوز تريليوني روبل (حوالي 26.4 مليار دولار).

وتشير تقارير إلى أن الفكرة تعود جزئياً إلى ميخائيل كوفالتشوك، حليف بوتين القديم ورئيس معهد كورشاتوف، الذي وُصفت رغبته في هذا المشروع بأنها 'هوسية' وفقاً لمصادر كرملينية نقلت عنها منصة 'ميدوزا' المعارضة. /n/nيأتي هذا التطور في ظل ارتفاع معدلات الشيخوخة في روسيا وانخفاض متوسط العمر المتوقع للرجال إلى حوالي 67 عاماً، وفقاً للإحصاءات الرسمية.

كما أن القيادة الروسية نفسها، بمن فيهم الرئيس بوتين البالغ من العمر 73 عاماً وعدد كبير من كبار المسؤولين، ينتمون إلى الفئة العمرية المتقدمة، مما قد يعزز الاهتمام بمثل هذه الأبحاث. ويسعى المشروع إلى معالجة التحديات الديموغرافية عبر إطالة العمر الصحي للسكان، وليس مجرد إطالة الحياة دون تحسين نوعيتها





