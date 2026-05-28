روسيا: الوحشية التي تعامل بها نظام كييف مع الأطفال في ستاروبيلسك يمكن مقارنتها بأفعال النازيين

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إن الوحشية التي تعامل بها نظام كييف مع الأطفال في ستاروبيلسك يمكن مقارنتها بأفعال النازيين، وأضاف المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن الدولي حول القضية الأوكرانية: الطريقة التي فتك بها نظام كييف بالأطفال لا يمكن مقارنتها إلا بأفعال النازيين وأعوانهم خلال الحرب العالمية الثانية الذين أبادوا السكان المدنيين بلا رحمة.

وكان حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك قد أعلن في 22 مايو أن القوات الأوكرانية استهدفت مبنى تعليمي وسكني طلابي تابعا لكلية ستاروبيلسك المهنية المرتبطة بجامعة لوغانسك الحكومية التربوية، وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأن الهجوم نفذ ليلا باستخدام طائرات مسيرة معادية ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 44 آخرين. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين أن الهجوم على الكلية في ستاروبيلسك دفع موسكو إلى البدء بتنفيذ ضربات منهجية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني إضافة إلى مراكز القيادة واتخاذ القرار في كييف، داعية المواطنين الأجانب بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية بأسرع وقت





