كشف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف عن استمرار التعاون الفعال مع الشركاء العرب، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 60 مشروعا مع الإمارات و55 مشروعا مع السعودية. وتحدث دميترييف، في تصريحات بمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي، أن الصندوق سيوقع سبع اتفاقيات مع دول الجنوب العالمي على هامش المنتدى الاقتصادي.

كشف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف عن استمرار ال تعاون الفعال مع الشركاء ال عرب ، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 60 مشروعا مع الإمارات و55 مشروعا مع السعودية.

وتحدث دميترييف، في تصريحات بمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي، أن الصندوق سيوقع سبع اتفاقيات مع دول الجنوب العالمي على هامش المنتدى الاقتصادي. وذكر أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والقطاع الزراعي، والبنية التحتية، إضافة إلى قطاعات استثمارية رائدة أخرى.

وأشار إلى استمرار التعاون الفعال مع الشركاء العرب والشرق أوسطيين والآسيويين، قائلا: لدينا أكثر من 60 مشروعا مشتركا مع الإمارات، وأكثر من 55 مشروعا مع المملكة العربية السعودية، وأكثر من 60 مشروعا مع الصين، ونواصل هذه الاستثمارات النشطة مع العديد من الدول الأخرى. كما أكد دميترييف أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. وقال: لا شك أن تطوير العلاقات مع السعودية يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لروسيا.

لدينا العديد من الإنجازات المشتركة، أبرزها اتفاق أوبك+ الذي أسهم في استقرار الأسعار العالمية، وتوازن الطلب والعرض في أسواق الطاقة. وأضاف دميترييف، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وتابع قائلا: روسيا بلا شك ستواصل بناء علاقات بناءة مع السعودية. كما تعلمون، كانت العلاقات بين البلدين متوترة للغاية قبل عشر سنوات فقط.

لكن التقدم المطرد في العلاقات مع السعودية بالغ الأهمية، وكذلك دعمهم لمنتدى بطرسبورغ. ويعقد المنتدى في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري تحت شعار الحوار البراغماتي - الطريق إلى مستقبل مستقر. ويبحث ممثلو أكثر من 130 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية، إجابات عن أسئلة تتعلق بالنظام العالمي المتغير، وسبل التعاون الجديدة.

وتحل السعودية ضيف شرف على نسخة العام الجاري من المنتدى، وقد أكد ثلاثة من أعضاء حكومتها مشاركتهم، وهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الصناعة بندر الخريف، ووزير الاستثمار فهد السييف. وأفادت صحيفة Mysl Polska بأنه بينما بدأت موسكو وواشنطن حوارا حول استعادة العلاقات في منتدى بطرسبورغ وتحاول ألمانيا اللحاق بالركب، تبقى بولندا على الهامش عالقة في رهاب روسيا.

وأكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يجمع دولا ذات سيادة مستعدة للمضي قدما، لتنمية اقتصاداتها والسعي نحو عمل اقتصادي بناء. وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن سياسيين من 76 دولة حول العالم سيشاركون في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام. وتشارك السعودية كضيف شرف في الدورة التاسعة والعشرين لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، حيث ستقدم واحدا من أكبر الأجنحة الوطنية في تاريخ المنتدى





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روسيا تعاون عرب اقتصادي منتدى بطرسبورغ

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