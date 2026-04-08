نجحت روسيا في تأمين هواتف ذكية حصرية لرياضييها الأولمبيين بعد ضغوطات ومفاوضات، متجاوزة بذلك حظرًا كان قد فُرض عليهم في وقت سابق. أعلن وزير الرياضة الروسي عن هذا التطور، مشيرًا إلى تغيير موقف شركة سامسونغ بعد تدخلات الحكومة الروسية.

تمكنت روسيا من تجاوز عقبة حرمان رياضييها من الهواتف الذكية الحصرية التي تقدم عادة للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية ، وذلك بعد تدخلات مكثفة ومفاوضات. أعلن وزير ال رياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتياريف، عن حصول الرياضيين الروس على هذه الأجهزة، مؤكداً أن الضغوط التي مارستها بلاده أثمرت عن تغيير قرار شركة سامسونغ ، التي كانت قد امتنعت في البداية عن تسليم الهواتف.

يعكس هذا التطور الأهمية البالغة التي توليها روسيا لدعم رياضييها، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة والعقوبات المفروضة عليها في المجال الرياضي. يعتبر هذا الإنجاز بمثابة انتصار دبلوماسي، يعزز من مكانة روسيا في المحافل الدولية ويظهر قدرتها على حماية مصالح رياضييها حتى في أصعب الظروف. كان هذا الخبر بمثابة بشرى سارة للرياضيين الروس الذين عانوا من الحرمان، خاصة بعد ما كشف عنه لاعب التزلج الجبلي الروسي نيكيتا فيليبوف خلال الألعاب التي أقيمت في إيطاليا، عندما أشار إلى أن البعثة الروسية لم تتسلم الهواتف المخصصة، واكتفت فقط بمواد أساسية. \تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحديات التي واجهت الرياضيين الروس، بما في ذلك استبعادهم من بعض المسابقات الدولية وتقييد مشاركتهم في الألعاب الأولمبية تحت علم محايد. إن توفير الهواتف الذكية ليس مجرد هدية ترفيهية، بل هو أداة ضرورية للتواصل والتنسيق بين الرياضيين والمدربين والمسؤولين، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات والموارد الهامة. يساعد هذا الدعم في تعزيز الروح المعنوية للرياضيين، ويساهم في تحسين أدائهم وتحقيق نتائج أفضل. على الرغم من العقوبات المفروضة، استطاعت روسيا تقديم الدعم اللازم لتمكين رياضييها من تحقيق أهدافهم، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة والتغلب على التحديات اللوجستية والسياسية. هذا يعكس التزام الحكومة الروسية بتطوير الرياضة الوطنية وتقديم كل ما يلزم لضمان مشاركة ناجحة في المنافسات الدولية. \تتضمن هذه الأجهزة تقنيات متطورة وخصائص حصرية صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الرياضيين، بما في ذلك تطبيقات خاصة لتدريبهم وتحليل أدائهم، بالإضافة إلى أدوات للتواصل الآمن والفعال. أدت هذه الخطوة إلى انتعاش في صفوف الرياضيين الروس، الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم لهذا الدعم، مؤكدين أنه سيعزز من استعدادهم للمنافسة في الألعاب القادمة. يأتي هذا التطور في سياق جهود روسيا المستمرة لتعزيز حضورها في الساحة الرياضية العالمية، وتأكيد التزامها بدعم رياضييها بغض النظر عن التحديات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة قدرة روسيا على الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الشركات العالمية، على الرغم من الضغوط السياسية. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً حول معاملة الرياضيين الروس في المحافل الدولية، حيث اعتبر البعض أن قرار حرمانهم من الهواتف الذكية يمثل تمييزاً غير مبرر، بينما رأى آخرون أنه يتماشى مع العقوبات المفروضة على روسيا. \من جهتها، أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها لم تتمكن من تسليم الهواتف للرياضيين الروس خلال أولمبياد 2026، مؤكدة أن اللوائح تمنع تقديم الهدايا التقنية لعدد من الدول، من بينها روسيا. ومع ذلك، نجحت روسيا في إيجاد حلول بديلة، مما يدل على قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة والحفاظ على التزامها بدعم رياضييها





