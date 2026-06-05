روسيا: لم تتلق رسالة زيلينسكي عبر قنوات دبلوماسية

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا لم تتلق عبر القنوات الدبلوماسية الرسالة التي وجهها فلاديمير زيلينسكي إلى الرئيس فلاديمير بوتين، ودعا فيها للقاء ثنائي.

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا لم تتلق عبر القنوات الدبلوماسية الرسالة التي وجهها فلاديمير زيلينسكي إلى الرئيس فلاديمير بوتين ، ودعا فيها للقاء ثنائي.

رسالة مفتوحة اقترح فيها على بوتين إجراء محادثات مباشرة في بلد محايد. وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الرسالة قائلا إن زيلينسكي يمكنه القدوم إلى موسكو في أي لحظة إذا كان يرغب في إجراء محادثات، في إشارة إلى أن موسكو لا ترفض مبدأ الحوار، لكنها تشترط أن يتم في إطار وشروط محددة.

وعلى هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سأل الصحفيون بيسكوف عن رد بوتين على رسالة زيلينسكي، فأجاب قائلا: فلاديمير بوتين اطلع على الرسالة المفتوحة لزيلينسكي وتم تسليم نسخة مكتوبة من الرسالة المفتوحة لزيلينسكي إلى بوتين. ولم يكشف بيسكوف عن رد فعل الرئيس. وفقا لتصريحاته، لن أستبق الأحداث سيتم التطرق إلى هذا الموضوع بشكل أو بآخر في جلسة يوم الجمعة ضمن فعاليات المنتدى.

وأكدت سفارة روسيا في رومانيا أن التفجيرات التي استهدفت ميناء مدينة كونستانتا الرومانية اليوم تمت بزوارق أوكرانية مسيّرة يستخدمها نظام كييف لتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد السفن المدنية. وأضافت أن هذه الزوارق تمتلك قدرات كبيرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السفن المدنية، وأنها تستخدمها أوكرانيا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن المدنية. وتشير السفارة إلى أن هذه الزوارق تمتلك قدرات كبيرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السفن المدنية، وأنها تستخدمها أوكرانيا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن المدنية.

ويرى أن هذه الزوارق تمتلك قدرات كبيرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السفن المدنية، وأنها تستخدمها أوكرانيا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن المدنية. ويؤكد أن هذه الزوارق تمتلك قدرات كبيرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السفن المدنية، وأنها تستخدمها أوكرانيا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن المدنية. ويشير إلى أن هذه الزوارق تمتلك قدرات كبيرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السفن المدنية، وأنها تستخدمها أوكرانيا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن المدنية.

ويؤكد أن هذه الزوارق تمتلك قدرات كبيرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السفن المدنية، وأنها تستخدمها أوكرانيا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن المدنية. ويشير إلى أن هذه الزوارق تمتلك قدرات كبيرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السفن المدنية، وأنها تستخدمها أوكرانيا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن المدنية. ويؤكد أن هذه الزوارق تمتلك قدرات كبيرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السفن المدنية، وأنها تستخدمها أوكرانيا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفن المدنية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسيا زيلينسكي بوتين القاء ثنائي المنتدى الاقتصادي الدولي

United States Latest News, United States Headlines