روسيا تطور خبزًا لرواد الفضاء يصمد لمدة عامين

معهد بحوث مركزات الأغذية في روسيا يطور خبزًا خاصًا لرواد الفضاء يتميز بصلاحية تخزين طويلة تصل إلى عامين، ليحل محل البسكويت سريع الفساد ويضمن توفير غذاء صحي وآمن في بيئة الفضاء.

أعلن معهد بحوث مركزات الأغذية في روسيا عن إنجاز علمي وتقني هام يتمثل في تطوير نوع جديد من ال خبز المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الفضاء خلال مهماتهم الطويلة في الفضاء.

هذا الخبز المبتكر يتميز بقدرة فائقة على التخزين، حيث يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى عامين دون أن يفقد جودته أو قيمته الغذائية، مما يمثل حلاً فعالاً لمشكلة فساد الأغذية السريع الذي كان يواجهه رواد الفضاء في السابق، خاصةً فيما يتعلق بالبسكويت التقليدي الذي كان يُستخدم كجزء من نظامهم الغذائي. يمثل هذا التطور نقلة نوعية في مجال أغذية الفضاء، حيث يضمن توفير غذاء صحي وآمن ومستقر لرواد الفضاء طوال مدة إقامتهم في المدار.

تم تطوير هذا الخبز بالتعاون الوثيق بين خبراء معهد بحوث مركزات الأغذية ووزارة الدفاع الروسية، مستفيدين من الخبرات والتجارب المتراكمة في مجال أغذية الفضاء منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وقد تم التركيز بشكل خاص على تصميم خبز يتمتع بخصائص فريدة تتناسب مع بيئة الفضاء القاسية، بما في ذلك انعدام الجاذبية.

فالخبز الجديد يتميز بحجمه الصغير الذي يسهل تناوله وتخزينه، بالإضافة إلى قوامه المتماسك الذي يمنع تفتته، وهو أمر بالغ الأهمية في المركبات الفضائية حيث يمكن أن تشكل فتات الخبز خطرًا على الأجهزة الحساسة وعلى صحة رواد الفضاء. وقد تم اختبار أنواع مختلفة من الخبز، بما في ذلك خبز القمح والجاودار، قبل الوصول إلى التركيبة المثالية التي تحقق جميع المتطلبات اللازمة.

حاليًا، تعمل الشركات المعنية على اختيار المعدات اللازمة لبدء الإنتاج الصناعي لهذا الخبز المبتكر، مما يمهد الطريق لتوفيره لرواد الفضاء في المستقبل القريب. يخضع رواد الفضاء لنظام غذائي صارم ومحكم، حيث يتم تصميم وجباتهم بعناية فائقة لضمان حصولهم على جميع العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحتهم وقدراتهم البدنية والعقلية خلال مهماتهم. يتم تحديد السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات بدقة، بحيث لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 3000 سعرة حرارية.

كما يخضع رواد الفضاء لوزن يومي منتظم، وذلك للتحقق من أنهم يحافظون على وزنهم أثناء إقامتهم في الفضاء، حيث تعتبر قاعدة 'العودة إلى الأرض بنفس الوزن الذي انطلقت به إلى الفضاء' مبدأً أساسيًا في هذا المجال. بالإضافة إلى تطوير الخبز طويل الأمد، يعمل معهد بحوث صناعة المخبوزات على تطوير تقنيات متقدمة لإنتاج خبز مخصص لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

هذا الخبز يتميز بخصائص فريدة تجعله مناسبًا للاستهلاك في بيئة انعدام الجاذبية، مثل مدة الصلاحية الطويلة، والحجم الصغير، والأمان، وعدم التفتت. ويبلغ وزن رغيف خبز الجاودار حوالي 4.5 غرامات، بينما يبلغ وزن رغيف القمح حوالي 3 غرامات، أي ما يعادل تقريبًا لقمة واحدة. عادةً ما يتم تعبئة 10 أرغفة في كل عبوة، مما يتيح الحفاظ على الخبز بحالة جيدة لأكثر من عام.

إن تطوير هذا الخبز الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة لرواد الفضاء وتوفير لهم غذاء صحي ومغذي يلبي احتياجاتهم الخاصة في بيئة الفضاء. ويؤكد الخبراء أن هذا الإنجاز يعكس التزام روسيا بتطوير تقنيات متقدمة في مجال أغذية الفضاء ودعم استكشاف الفضاء بشكل مستدام. إن توفير غذاء آمن وموثوق به لرواد الفضاء هو أمر بالغ الأهمية لنجاح مهماتهم العلمية والاستكشافية، وهذا الخبز الجديد يمثل إضافة قيمة إلى قائمة الأغذية المتاحة لهم





