روبيو يهدد إيران: واشنطن لن تقبل بإدارتها لمضيق هرمز وتغرق زوارقها السريعة

في تصعيد جديد للتوتر بين الولايات المتحدة و إيران ، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على رفض واشنطن لإدارة طهران ل مضيق هرمز ، مؤكداً أن القوات الأميركية تغرق الزوارق ال إيران ية السريعة التي تهدد الملاحة في الخليج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة في ختام زيارته إلى الفاتيكان، حيث أكد روبيو أن إيران تسعى لإنشاء جهاز يراقب المضيق، وهو أمر غير مقبول وفقاً لواشنطن. كما توعد وزير الخارجية برد عسكري مباشر على أي هجوم يستهدف القوات الأميركية في المنطقة، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تعرضت لإطلاق نار من إيران في المياه الدولية أمس الخميس وقامت بالرد.

وأضاف روبيو أن واشنطن تقوم بإغراق الزوارق الإيرانية السريعة التي تهدد الملاحة والقوات الأميركية في الخليج، مشدداً على أن أي إيراني يهاجم القوات الأميركية لن نتركه على قيد الحياة. وأوضح أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية هي منفصلة عن عملية الغضب الملحمي، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية المستمرة في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد روبيو على أن الجميع يتفق على أن حصول طهران على سلاح نووي أمر غير مقبول، معتبراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو أول رئيس يحاول أن يفعل شيئاً حيال ذلك. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأميركي في وقت تواصل فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية والعسكرية على طهران، بما في ذلك الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والتصعيد المتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي توتر فيه مصدر قلق للأسواق الدولية.

وفي الشأن اللبناني، أكد روبيو أن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع حزب الله، مضيفاً أن التواصل الأميركي يقتصر على الحكومة اللبنانية فقط. ويعتبر روبيو أن حزب الله هو السبب في تعرض لبنان للضربات، مشيراً إلى أن الحزب وكيل إيراني بالكامل ولا وجود له من دون إيران. كما أشار إلى أن واشنطن تعمل على وقف تمويل حزب الله، في إطار الضغوط المستمرة على الجماعة المدعومة من طهران.

وأوضح أن بلاده لم تحدد توقيتاً لاستئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان، في ظل استمرار التوتر الأمني على الحدود الجنوبية اللبنانية. من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي على صعيد السفراء في واشنطن، وسط ضغوط أميركية من أجل عقد اتفاق سلام بين البلدين. يذكر أن إيران قد أنشأت ما أسمته هيئة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، تُعنى بإجازة عبور السفن وتحصيل رسوم المرور، وهو ما رفضته سلطنة عمان وغيرها من الدول الغربية والعربية





