روبيو: نرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الحلف قد حان الوقت لمناقشة خيبة أمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف في مدينة هيلسينبورغ بالسويد.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، اليوم الجمعة، أن الحلف قد حان الوقت لمناقشة خيبة أمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حلف شمال الأطلسي ( ناتو )، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف في مدينة هيلسينبورغ بالسويد.

وقال روبيو: «أحرزنا بعض التقدم مع إيران لكنني لا أريد المبالغة»، مؤكداً أن الجانبين لم يبرما اتفاقاً. وأضاف روبيو أن «باكستان لا تزال هي الطرف الرئيسي في محادثات إيران»، قبل أن يتابع: «نرغب جميعاً في التوصل إلى اتفاق مع إيران». وعن مضيق هرمز قال روبيو، وفق رويترز: «لم يكن هناك طلب محدد للحصول على مساعدة من حلف شمال الأطلسي بشأن مضيق هرمز» الذي «يتعين وضع خطة بديلة إذا رفضت إيران إعادة فتحه».

وتزايدت اختراقات طائرات أوكرانية مسيّرة لأجواء دول أوروبية بسبب التشويش الروسي أثناء استهداف موانئ النفط الروسية، ما أثار مخاوف أمنية وسياسية داخل الناتو. بينما تمتلك الولايات المتحدة أقوى أسطول بحري في العالم، كشفت الأزمة الحالية أن البحرية الأميركية، لا تستطيع بمفردها إعادة فتح مضيق هرمز. كشفت تركيا عن تقديم مقترح لإنشاء خط أنابيب وقود عسكري إلى الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقليل الاعتماد على النقل البحري.

وفي وقت سابق، شكك مستشار سابق للمرشد الإيراني علناً في سبب تحطم المروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، الذي أودى بحياته في عام 2024. وقال محمد مخبر، الذي كان يشغل منصب مستشار للمرشد الإيراني حتى فبراير الماضي: «حتى اليوم، لم أقتنع قط بأن ما حدث كان أمراً طبيعياً أو مجرد حادث عادي».

وقبل عامين، لقي الرئيس السابق المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، إلى جانب وزير الخارجية آنذاك حسين أمير عبد اللهيان وسبعة أشخاص آخرين، حتفهم في تحطم مروحية، في شمال غربي البلاد. وسقطت المروحية التي كانت تُقل الوفد في منطقة غابات جبلية، في مايو 2024، أثناء عودتها من زيارة رسمية للوفد إلى أذربيجان المجاورة. واستغرقت عملية البحث عن موقع التحطم عدة ساعات. ولاحقاً، استبعد رسمياً أن يكون التخريب أو الهجوم سبباً للحادث.

وقال مخبر، للتلفزيون الرسمي، إنه شخصياً كان قد طرح مخاوفه على المرشد السابق علي خامنئي، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية استهدفته، أواخر فبراير الماضي. وأضاف مخبر، الذي تولّى منصب الرئيس المؤقت عقب وفاة رئيسي وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في أواخر يونيو وأوائل يوليو 2024، أنه كان هناك «كل الاحتمالات بشأن حدوث تدخل أو تلاعب فني».

وكان التحقيق الإيراني النهائي في حادث تحطم المروحية قد خلص في سبتمبر 2024، إلى أن سببه كان سوء الأحوال الجوية، كما أفادت هيئة الأركان المسلَّحة التي تولّت التحقيق. وحينها، قال التلفزيون الرسمي، نقلاً عن الهيئة الخاصة التي تُحقق في أبعاد الحادث وأسبابه، إن السبب الرئيسي لتحطم المروحية كان «الظروف المُناخية والجوية المعقدة في المنطقة خلال الربيع». وأضاف التقرير أن «الظهور المفاجئ لكتلة كثيفة من الضباب الكثيف المتصاعد» تسبَّب في اصطدام المروحية بالجبل.

وفي نوفمبر 2024، نقلت وكالة الأنباء «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن الأسباب الرئيسية لحادث التحطم، الذي وقع في 19 مايو الماضي، هي سوء الأحوال الجوية، وعدم قدرة المروحية على الصعود مع راكبين إضافيين، بما يخالف البروتوكولات الأمنية المتعلقة بالرئاسة. لكن هيئة الأركان المسلّحة سارعت إلى نفي ذلك قائلة إن «ما ذكرته وكالة الأنباء (فارس) بشأن وجود شخصين في المروحية بشكلٍ يخالف البروتوكولات الأمنية خاطئ تماماً».

وكان الإيرانيون قد تفاعلوا، خلال الأسابيع التي تَلَت مقتل رئيسي مع فرضيات «المؤامرة الخارجية» في سقوط الطائرة، بسبب تدفق معطيات متباينة شغلت الرأي العام حينها





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روبيو إيران ناتو ترمب مضيق هرمز تركيا خط أنابيب وقود عسكري

United States Latest News, United States Headlines