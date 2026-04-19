روبوت بشري يحطم الرقم القياسي العالمي في نصف ماراثون بكين

حقق الروبوت البشري "شان ديان" رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في نصف ماراثون بكين الدولي، متجاوزًا أداء البشر، فيما شارك نحو 300 روبوت إلى جانب 12,000 مشارك بشري في حدث يمهد الطريق لمنافسات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

حقق الروبوت البشري "شان ديان" (البرق)، الذي طوره فريق "كيتيان داشنغ"، إنجازًا تاريخيًا بعبوره خط النهاية أولاً في سباق نصف ماراثون بكين الدولي اليوم الأحد. سجل الروبوت زمنًا قدره 50 دقيقة و26 ثانية لقطع مسافة 21 كيلومترًا، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي العالمي البشري السابق لنصف الماراثون والذي كان مسجلاً بـ 56 دقيقة و42 ثانية. هذا الإنجاز يضع معيارًا جديدًا لأداء الروبوتات في المنافسات الرياضية ويفتح الباب أمام إمكانيات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية.

فيما يتعلق بمشاركة البشر، تمكن الرياضيون الصينيون من تحقيق أزمنة مميزة، حيث فاز الرجال بزمن ساعة و7 دقائق و47 ثانية، بينما سجلت السيدات زمن ساعة و18 دقيقة و6 ثوانٍ. شهدت نسخة هذا العام من السباق مشاركة واسعة بلغت حوالي 12,000 شخص، إلى جانب نحو 300 روبوت بشري مقدمة من أكثر من 100 فريق، من بينها 5 فرق دولية. ملحوظة أخرى تمثلت في تنوع تقنيات تشغيل الروبوتات، حيث اعتمد ما يقرب من 40% من الفرق على روبوتات ذاتية التشغيل، بينما استخدمت النسبة الأكبر (60%) روبوتات يتم التحكم بها عن بعد. تجدر الإشارة إلى أن الروبوتات تنافست إلى جانب البشر، لكنها خصصت لها مسارات منفصلة لضمان سير المنافسات بسلاسة وعدالة. تأكيدًا على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الرياضة، فقد قام الاتحاد الصيني لألعاب القوى رسميًا بتصنيف سباق نصف الماراثون كمنافسة للذكاء الاصطناعي اعتبارًا من عام 2025، مما يعكس الاعتراف الرسمي بهذا التطور التكنولوجي. حظي هذا الحدث، الذي تميز بسيره دون أي أعطال فنية تُذكر، بتغطية إعلامية دولية لافتة، مما يسلط الضوء على الاهتمام العالمي المتزايد بهذه التقنيات المبتكرة. جرى السباق في ظروف جوية مثالية، حيث يعتبر النصف الثاني من شهر أبريل في بكين من أكثر الفترات اعتدالًا في السنة، حيث يكون البرد قد انقضى وقبل أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع الشديد. شارك في السباق عدد من الآلات الذكية التي تباينت في فئات أوزانها، وقد وضعت القواعد قيودًا محددة لأبعاد الروبوتات، حيث يجب ألا يقل طول أقصر روبوت عن 75 سم، وألا يتجاوز طول أطولها 1.8 متر. يذكر أن أول سباق نصف ماراثون في العالم بمشاركة روبوتات شبيهة بالبشر أقيم في 19 أبريل 2025 في جنوب شرق بكين. في ذلك السباق، نجح الروبوت "تيانغونغ 1.2 ماكس"، الذي يبلغ طوله 1.8 متر ووزنه 52 كيلوغرامًا، في تحقيق المركز الأول من بين أكثر من 20 روبوتًا ذكيًا، مسجلاً زمنًا قدره ساعتان و40 دقيقة. هذا التطور يفتح آفاقًا واسعة لدمج الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، بما في ذلك الرياضة، ويثبت قدرة التكنولوجيا على تجاوز الحدود التي كانت تعتبر في السابق حكرًا على البشر





