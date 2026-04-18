روبوتات الشامان: الذكاء الاصطناعي يقرأ المستقبل في سيول

في كوريا الجنوبية، أصبحت الاستشارات الروحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي واقعًا جديدًا، حيث تقدم روبوتات وصور رمزية افتراضية قراءة للمستقبل بناءً على تقاليد "ساجو" القديمة، مما يوفر تجربة فريدة ومبتكرة للسكان.

في قلب العاصمة الكورية سيول، تتناغم أصوات أجراس صغيرة مع همسات تقاليد روحية عريقة، لكن خلف هذا المشهد الظاهري، يكمن واقع جديد مدعوم ب الذكاء الاصطناعي . لم تعد الاستشارات الروحية قاصرة على البشر، بل امتدت لتشمل كائنات رقمية قادرة على قراءة المستقبل عبر خوارزميات معقدة.

في متجر 'فينيدا'، وهو مركز ثقافي يقدم منتجات مرتبطة بالتراث الكوري، يجد الزوار أنفسهم أمام تجربة فريدة، حيث يتفاعل العملاء مع صور رمزية افتراضية تتجسد كوسطاء روحيين. هذه التكنولوجيا الحديثة تقدم بديلاً لمن يجدون أنفسهم مترددين أو خائفين من تجربة الاستشارات التقليدية.

تستند هذه الوسطاء الروحيين الافتراضيين إلى نظام 'ساجو'، وهو نظام اعتقاد كوري قديم يعتمد على تحليل تاريخ ميلاد الشخص لتحديد مساره المستقبلي. لا يقتصر الأمر على الاستشارات الكلامية، بل يتعداه إلى رسائل ورقية تحمل رموز استجابة سريعة (QR) يمكن مسحها بالهاتف للكشف عن تفاصيل المستقبل. علاوة على ذلك، يرحب بالمكان روبوت غريب يرتدي نظارة، يستخدم كاميرا وقلمًا إلكترونيًا لرسم ملامح الزائر أثناء تقديم توقعات شخصية.

لقد أصبح هذا الاندماج بين التكنولوجيا والروحانية واقعًا ملموسًا، يلبي احتياجات جيل جديد يبحث عن إجابات ونصائح في حياته.

لا يقتصر تأثير هذه التقنية على الجانب الروحي فحسب، بل يمتد ليشمل الثقافة الكورية بأكملها. تتجلى العلاقة الوثيقة بين العرافة والثقافة الجنوبية في الصحف اليومية التي تنشر توقعات مبنية على نظام 'ساجو'. كما ألهمت التقاليد الشامانية أعمالاً ثقافية حديثة، أبرزها فيلم 'كاي بوب ديمن هانترز'، الذي حقق نجاحًا هائلاً على منصة نتفليكس.

يشير مدير متجر 'فينيدا' إلى أن الافتتاح في فبراير شهد إقبالاً يوميًا يقارب المئة زائر، حيث تبلغ تكلفة كل جلسة استشارة حوالي خمسة دولارات. إن هذه التجربة الملموسة أو ذات المعنى تضمن رضى العملاء، الذين يغادرون وهم يحملون معهم بصيصًا من المستقبل أو رؤية أوضح لمسارهم.

لا يقتصر الأمر على اللغة الكورية، بل يمكن للعملاء التواصل مع هؤلاء الوسطاء الافتراضيين باللغة الإنجليزية والصينية واليابانية، مما يوسع نطاق الوصول إلى هذه التقنية المبتكرة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذكاء الاصطناعي كوريا الجنوبية العرافة الشامانية التكنولوجيا

United States Latest News, United States Headlines