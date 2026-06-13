روبوت محادثة روسي جديد لمراقبة مرضى الفصام عن بُعد

مطورون روس يبتكرون روبوت محادثة يهدف إلى مراقبة مرضى الفصام عن بُعد من خلال تشجيعهم على تسجيل أعراضهم يوميا، مما قد يساعد في الكشف المبكر عن الانتكاسات وتحسين إدارة المرض.

باحثون من جامعة سيتشينوف الطبية الروسية نجحوا في تطوير أول روبوت محادثة (شات بوت) مخصص لمراقبة مرضى الفصام عن بُعد. هذه الأداة الرقمية تهدف إلى سد فجوة مهمة في نظام الرعاية الصحية الروسي، حيث إن الفحوص السريرية التقليدية لا تتيح تتبع حالات الانتكاس بين الزيارات الدورية للطبيب، رغم أن الانتكاسة عادة ما تسبقها أعراض مبكرة مثل اضطرابات النوم والقلق ونقص النشاط.

أضافت دراسة نشرتها مجلة Consortium Psychiatricum أن الروبوت شجع المرضى في مرحلة الهجوع على تعبئة مفكرة صحية رقمية بانتظام، مما يساهم في المراقبة المستمرة. شملت التجربة 15 مريضا استخدموا الروبوت لمدة تسعة أياز، وقاموا بتعبئة المفكرة صباحا ومساء، حيث تضمنت أسئلة حول الأعراض وجودة النوم والالتزام بالعلاج. كما تم تقييم سهولة استخدام الروبوت عبر 21 مؤشرا. أظهرت النتائج أن 80% من المشاركين سجلوا أكثر من نصف المداخلات المطلوبة، وهي نسبة تتماشى مع المعدلات العالمية للمشاركة في التدخلات الرقمية الأولية.

كما أفاد نحو 90% من المرضى بأن الروبوت ساعدهم على فهم حالتهم بشكل أفضل، وذكر 53% أن تدوين المفكرة حسّن حالتهم المزاجية. من ناحية أخرى، أشار 47% من المشاركين إلى أن عملية التعبئة مملة ومرهقة، وطالب 67% بتقليل عدد الأسئلة. يعتزم المطورون معالجة هذه الملاحظات لتحسين التوازن بين جمع البيانات السريرية الشاملة وتجربة المريض





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