رواية أهلاً أميركا.. ملحمة الكفاح من أزقة كاتالونيا إلى أضواء بيفرلي هيلز

قراءة في رواية أهلاً أميركا للكاتب مارتن جيرونيل، التي تسرد سيرة رجل أعمال كاتالوني تحدى قسوة الغربة والفقر ليصبح أحد رموز النجاح في الولايات المتحدة.

تطرح رواية « أهلاً أميركا » الصادرة عن دار العربي بالقاهرة، والتي صاغها الكاتب الإسباني مارتن جيرونيل ونقلها إلى العربية المترجم محمد أحمد حسين، سردية إنسانية عميقة تتجاوز كونها مجرد قصة نجاح عادية.

تتناول الرواية السيرة الروائية لرجل الأعمال الكاتالوني سيفرينو كاريون، الذي وجد نفسه مضطراً لمغادرة وطنه إسبانيا في أعقاب الحرب الأهلية المريرة، باحثاً عن ملاذ آمن وفرصة لبدء حياة جديدة بعيداً عن أنقاض الماضي. تمثل هذه الرحلة تجربة هجرة معقدة تمازج فيها إصرار النجاح الجامح بمرارة الاغتراب الموحشة وقسوة البدايات التي لا ترحم، حيث كان على سيفرينو أن يواجه وحدة قاتلة في بلاد غريبة لا تعرفه، مسلحاً فقط بإرادته الصلبة وأحلامه البسيطة.

تبدأ ملامح المعاناة والدهشة في صباح يوم من أيام يوليو عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين، حينما وقف سيفرينو كاريون مذهولاً أمام مشهد مدينة نيويورك العملاقة وهي تنبثق من قلب المياه كلوحة سينمائية تجمع بين السحر والوحشية. يصف السرد تلك اللحظة التي شعر فيها الفتى بأن المدينة تبتلعه بجبروتها وعظمتها، حيث تضاءلت نفسه أمام ناطحات السحاب المعدنية التي بدت وكأنها جدران لامتناهية من النوافذ الموصدة، مما ولد لديه شعوراً خانقاً يشبه رهاب الأماكن المغلقة.

من جوف السفينة ليبرتيه إلى ترحيب تمثال الحرية، كان العبور مؤلماً ومليئاً بصقيع الغربة. لم يكن يملك في تلك اللحظات سوى حقيبة صغيرة وقصاصة ورق تحمل عنوان عمه رامون في شارع آرثر أفينيو، وهي الورقة التي كانت تمثل خيط النجاة الوحيد الذي يربطه بوجوده في هذا العالم الصاخب. خاض سيفرينو رحلة شاقة تنقل خلالها بين عدة حافلات ليصل إلى حي برونكس، متحدياً الخوف والضياع في شوارع تضج بالبشر والسيارات.

لم يتوقف طموح سيفرينو عند حدود النجاة من الفقر، بل بدأ رحلة صعود تدريجية ومذهلة. عمل في البداية في مهن متواضعة وبسيطة، لكن شغفه ودقته قاداه إلى عالم المطاعم الراقية، حيث استطاع بذكائه الاجتماعي ومهارته المهنية أن يبني جسوراً من الصداقة مع ألمع نجوم هوليوود في ذلك العصر، أمثال جيمس دين ومارلين مونرو. لم تكن هذه العلاقات مجرد رفقة مشاهير، بل كانت جزءاً من عملية إعادة اختراع لنفسه في مجتمع يقدر النجاح والمظهر.

توج هذا الكفاح بتأسيس مطعمه الخاص في منطقة بيفرلي هيلز الراقية، وهو المكان الذي لم يكن مجرد مشروع تجاري، بل تحول إلى أيقونة ثقافية وملتقى للنخب السياسية والفنية. إن قصة سيفرينو كاريون هي شهادة حية على قدرة الإنسان على تحدي الواقع المرير وتحويل الألم إلى وقود للإنجاز. أما عن مؤلف هذا العمل، فإن مارتن جيرونيل المولود عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين في إقليم كاتالونيا، يعد واحداً من أبرز الروائيين الكاتالونيين في العصر الحديث.

تميز جيرونيل بقدرته الفائقة على دمج الدقة التوثيقية التاريخية بالسرد الروائي المشوق، وهو ما يظهر جلياً في اهتمامه بإحياء الشخصيات والأحداث المنسية وتقديمها في قالب يلامس وجدان القارئ المعاصر. بدأ مسيرته المهنية في مجال الصحافة وتقديم التقارير التلفزيونية، وهو ما أكسبه عيناً ناقدة وقدرة على رصد التفاصيل الدقيقة التي أغنى بها رواياته.

حقق شهرة واسعة منذ عمله الأول «قنطرة الأب فسينت»، وصولاً إلى رواية «أهلاً أميركا» التي نالت جائزة رامون لول لعام ألفين وثمانية عشر، وهي من أرفع الجوائز الأدبية في كاتالونيا، مما يؤكد القيمة الفنية والأدبية لهذا العمل الذي يمزج بين التاريخ الشخصي والتاريخ العام في ملحمة عن الشجاعة والأمل





