رهان إسرائيل الاستراتيجي على اغتيال الحداد لفرض نزع سلاح حماس في غزة

تفاصيل عملية اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد وتأثيراتها المتوقعة على خطة نزع السلاح الأمريكية ومستقبل القيادة العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

تعتبر إسرائيل أن عملية اغتيال عز الدين الحداد ، القائد العام لكتائب القسام، تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الحرب الدائرة في قطاع غزة . فقد كان الحداد يمثل بالنسبة للمؤسسة الأمنية والعسكرية ال إسرائيل ية أحد أبرز الرموز التي خططت ونفذت عملية السابع من أكتوبر، وهو ما جعل تصفيته هدفاً ذا أولوية قصوى.

لم تكن العملية مجرد رد فعل انتقامي، بل جاءت بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بعد أن تيقنت المخابرات الإسرائيلية أن الحداد هو العائق الأكبر أمام تنفيذ أي خطة لنزع سلاح حركة حماس في القطاع. وقد تجلى هذا التوجه في التصريحات الرسمية التي اعتبرت الحداد مهندساً للعمليات الإرهابية ومسؤولاً عن معاناة آلاف الإسرائيليين، ومصرّاً على رفض أي تسوية تتضمن تجريد غزة من ترسانتها العسكرية.

وفي سياق متصل، ترتبط هذه العملية بشكل وثيق بالجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث تسعى إسرائيل لدفع خطة مكونة من عشرين نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار من خلال نزع سلاح الحركة بالكامل. وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الحداد كان يقوض هذه الجهود بشكل منهجي، ويرفض التنازل عن السلاح كشرط أساسي لبقائه وبقاء الحركة في السلطة.

ويرى الجانب الإسرائيلي أن غياب شخصية متشددة مثل الحداد سيفتح الباب أمام تيار أكثر براغماتية داخل حماس، أو على الأقل سيجعل الحركة أكثر انصياعاً للشروط الدولية والمطالب الإسرائيلية، مما يسهل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب التي تضمن الأمن والازدهار لسكان القطاع ولإسرائيل على حد سواء. من الناحية الميدانية، يترك اغتيال الحداد فراغاً قيادياً خطيراً في الجناح العسكري للحركة داخل قطاع غزة.

فبحسب التقارير الاستخباراتية، كان الحداد من القلائل المتبقين من القيادة العليا في القطاع، مما يترك مسؤولين آخرين مثل محمد عودة في مواجهة مباشرة مع الضغوط العسكرية. هذا الفراغ لا يضعف القدرة التنظيمية لكتائب القسام فحسب، بل يضرب الروح المعنوية للمقاتلين والقيادات المتبقية، حيث يرسل رسالة واضحة مفادها أن الأنفاق الحصينة لم تعد توفر الحماية، وأن المخابرات الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى أي هدف مهما بلغت درجة تحصينه.

هذا الإدراك قد يدفع بقية القادة إلى التفكير جديّاً في خيار المنفى لإنقاذ حياتهم، وهو أحد المطالب الأساسية التي تصر عليها إسرائيل لتجريد الحركة من قدرتها على إدارة القطاع. علاوة على ذلك، يشير المحللون العسكريون إلى أن تصفية الحداد تضعف الجناح المتطرف داخل قيادة حماس، الذي كان يراهن على أن الضغوط الأمريكية لن تصل إلى حد السماح لإسرائيل بالقضاء التام على القدرات العسكرية للحركة.

ومع رحيل هذا الصوت المتشدد، يزداد احتمال موافقة الحركة على مسودة نزع السلاح أو قبول شروط تفاوضية كانت مرفوضة سابقاً. إن هذه العملية تعزز من موقف مجلس السلام والمفاوضين المصريين في الضغط على حماس لتقديم تنازلات جوهرية. وفي النهاية، تراهن إسرائيل على أن هذا الاغتيال سيكون المسمار الأخير في نعش القدرات العسكرية المنظمة لحماس في غزة، مما يمهد الطريق لفرض واقع أمني جديد ينهي سيطرة الحركة العسكرية على القطاع ويؤمن الحدود الإسرائيلية بشكل دائم





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حماس عز الدين الحداد نزع السلاح غزة إسرائيل

United States Latest News, United States Headlines