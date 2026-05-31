ركن الحرف اليدوية السعودية يقدم تجربة ثقافية غنية في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026

يستعرض جناح المملكة العربية السعودية، ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، تحت إشراف هيئة التراث، مجموعة من الحرف التقليدية السعودية مثل السدو والبشت الحساوي والقط العسيري، بالإضافة إلى عروض حية للحرفيين، بهدف إبراز الموروث الثقافي وتعزيز الحضور الدولي للمملكة.

يقدم ركن الحرف اليدوية السعودية في جناح المملكة العربية السعودية، بصفته ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 ، تجربة ثقافية غنية تحت إشراف هيئة التراث ، التي تهدف إلى تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه. converge هذه المشاركة الدولية جوانب متعددة من الموروث الحرفي السعودي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للهوية الثقافية الوطنية.

يتم عرض مجموعة من الحرف التقليدية التي تعكس التنوع الثقافي للمناطق المختلفة في المملكة، مثل حرفة السدو المرتبطة بحياة البادية، والتي تحمل دلالات جمالية مستوحاة من البيئة المحلية. كما يضم الركن منطقة مخصصة للبشت الحساوي، الذي يجسد دقة الصناعة اليدوية وفخامة الأزياء التقليدية، ويُعتبر رمزاً وثيق الصلة بالمناسبات الرسمية والاجتماعية. additionally، يتم تسليط الضوء على فن القع العسيري، المُسجل في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو عام 2017، من خلال عروض بصرية ومحتوى تعريفي يبرز جماليات الزخارف والألوان المميزة لهذا الفن العريق، وما يجسده من ارتباط بالموروث المعماري والاجتماعي في منطقة عسير.

تشمل المشاركة أيضاً عروضاً حية للحرفيين والحرفيات، يقدمون خلالها نماذج تطبيقية لفنون نقش الحناء وحرفة المشغولات النخيلية، مما لاقى تفاعلاً واسعاً من زوار المعرض الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بمعرفة تفاصيل هذه المهن التقليدية وطريقة توارثها عبر الأجيال، مما يعزز مكانة الحرف اليدوية السعودية كعنصر ثقافي يعكس أصالة المجتمع وتنوعه الحضاري. تأتي هذه المشاركة ضمن الجهود المبذولة لإبراز الكنوز الثقافية للمملكة وتعزيز حضورها الدولي، من خلال تقديم تجربة متكاملة تعرّف مختلف الشعوب بعمق التراث السعودي.

يتم الإشراف على الحضور السعودي الثقافي المكثف في المعرض من قبل هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلال الفترة من 29 مايو حتى 7 يونيو 2026 في مركز التجارة العالمي في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا





