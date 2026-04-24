رقيب أمريكي متهم باستغلال معلومات سرية للمراهنة على اعتقال مادورو

كشفت السلطات الأمريكية عن تورط رقيب أول في الجيش الأمريكي في استخدام معلومات سرية لتحقيق مكاسب مالية شخصية من خلال منصة “بوليماركت” للتنبؤات، وذلك قبيل اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. القضية تثير تساؤلات حول التداول الداخلي والأمن القومي.

في تطور مثير يلقي الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بالتداول الداخلي والمعلومات السرية، كشفت السلطات الأمريكية عن تورط رقيب أول في الجيش الأمريكي في استخدام معلومات سرية لتحقيق مكاسب مالية شخصية من خلال منصة “ بوليماركت ” للتنبؤات.

يأتي هذا الكشف قبيل اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو، بساعات، مما أثار تساؤلات حول مدى انتشار هذه الممارسات غير القانونية داخل أوساط الموظفين الحكوميين. وتفصيلاً، وجهت اتهامات إلى الرقيب أول غانون كين فان دايك، البالغ من العمر 38 عاماً والمتمركز في قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، باستغلال منصبه ومعرفته بالمعلومات الحساسة للتنبؤ بنتائج الأحداث السياسية، وتحديداً عملية إزاحة مادورو من السلطة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن فان دايك شارك بشكل فعال في “التخطيط والتنفيذ” لعملية الاعتقال، واستمر في وضع رهانات على المنصة حتى اليوم الذي سبق إلقاء القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس في كاراكاس. وقد بلغت قيمة الرهانات التي قام بها المتهم 13 عملية مراهنة، ركزت على “توقيت ونتيجة” عملية إزاحة مادورو، مما يدل على وجود معرفة مسبقة بالتفاصيل المتعلقة بالعملية.

وتعتبر هذه القضية بمثابة ناقوس خطر، حيث أكد المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جاي كلايتون، أنها تمثل واحدة من أبرز وقائع استغلال موظف حكومي لمعلومات سرية في أسواق التوقعات، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي. وتأتي هذه القضية في وقت حذر فيه البيت الأبيض موظفيه من الانخراط في تداولات داخلية عبر منصات التوقعات، خاصة بعد تزايد أنشطة تداول مشبوهة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب المحتملة مع إيران.

ونتيجة لذلك، تخضع شركات إدارة هذه الأسواق لتدقيق متزايد، في ظل نظر الكونغرس في تشريعات تهدف إلى الحد من استخدام المسؤولين الحكوميين لبعض المنصات، مثل “كالشي”، بينما تدرس ولايات عدة تشديد اللوائح التنظيمية. وأوضح القائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، أن أفراد القوات المسلحة يُؤتمنون على معلومات سرية لإنجاز مهامهم بأمان وفعالية، ويحظر عليهم بشكل قاطع استخدامها لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

وفي تعليقه على هذه القضية، انتقد الرئيس دونالد ترامب استخدام موظفين حكوميين لمنصات التوقعات، قائلاً: “العالم بأسره أصبح أشبه بكازينو إلى حد ما”، مضيفاً أنه لا يؤيد هذه الممارسات من حيث المبدأ. وقد بادرت منصة “بوليماركت” إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحد من التداول الداخلي، حيث نشرت الشهر الماضي قواعد جديدة لتشديد الرقابة، وأحالت إلى وزارة العدل أي مستخدم تبين أنه يتداول بناءً على معلومات حكومية سرية، وتعاونت بشكل كامل مع التحقيق.

وتزامن ذلك مع تقارير أفادت بأن مستخدماً على “بوليماركت” راهن بمبلغ 32 ألف دولار على خروج مادورو من السلطة قبل نهاية يناير، وحقق أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار، وهي الأرقام التي تتطابق مع ما ورد في لائحة الاتهام. وكشفت التحقيقات أن فان دايك حاول إخفاء عائداته من خلال سلسلة من التحويلات المعقدة، بدءاً من محفظة عملات مشفرة خارجية، ثم إلى حساب شخصي للعملات الرقمية، وأخيراً إلى حساب وساطة جديد.

وبعد انتشار أخبار عن تداولات غير معتادة مرتبطة باعتقال مادورو، سعى المتهم إلى حذف حسابه على “بوليماركت”، مدعياً زوراً فقدان الوصول إلى بريده الإلكتروني. وتؤكد هذه القضية على الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة على أسواق التوقعات، وتطبيق قوانين صارمة ضد التداول الداخلي، لضمان حماية الأمن القومي ومنع استغلال المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية





