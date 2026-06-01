رفض خليجي وإماراتي سعودي لتجدد الهجمات الإيرانية على الكويت

رفضت السعودية و الإمارات و مجلس التعاون الخليجي تجدد الهجمات الإيرانية على الكويت ، واعتبروا ذلك تصعيدا مرفوضا وتقويضا لجهود الاستقرار في المنطقة. أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت ، وشددت على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الكويت في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان عن إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف الكويت، وأكد المجلس الذي يضم السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول.

ووصف المجلس هذه الاعتداءات بأنها انتهاك سافر لسيادة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، مشددا على أن مواصلة هذه الاعتداءات العدوانية تعكس نهجا إيرانيا مرفوضا يقوض جميع الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار. ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. في وقت سابق، اتهمت الكويت إيران بشن هجمات جديدة عليها، مؤكدة حقها في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها.

وأعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ويعد هذا ثاني استهداف للكويت خلال أقل من أسبوع، إذ أعلن جيشها الخميس التصدي لهجمات بصواريخ ومسيرات معادية لم يذكر مصدرها، لكن لاحقا اتهمت الخارجية الكويتية إيران، التي أعلن الحرس الثوري فيها استهداف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم فجر الخميس على مدينة بندر عباس جنوبي إيران دون تحديد مكان القاعدة.

وكانت الكويت ودول عربية أخرى قد تعرضت لهجمات من إيران في إطار ردها على حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي. وقالت إيران إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت منشآت مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه. ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/نيسان، تخوض واشنطن وطهران مفاوضات لإنهاء الحرب يخيم عليها تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق





