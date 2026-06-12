قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لم يأت من فراغ، بل للتأكيد أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران وحدها.

قال رئيس الحكومة ال لبنان ية نواف سلام إن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ، لم يأت من فراغ، بل للتأكيد أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران وحدها.

وأضاف سلام، في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية، إن من الواضح جدا لماذا رفضت إيران اتفاق وقف إطلاق النار، لقد أرادت إيران أن تقول للعالم بأسره إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبها، ونحن من نقرر نيابة عن لبنان، نحن وحدنا أصحاب القرار النهائي. وعن الرفض الإيراني للاتفاق، والذي جاء قبل أن يعلن حزب الله موقفه الرسمي منه، اعتبر أن ذلك يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل الحزب، ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران.

وقال سلام إن إذا كان في هذا الرفض ما يدل على شيء، فهو الحجم الهائل للسيطرة التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني، ليس فقط على الجهازين العسكري والأمني لحزب الله، بل أيضاً على عملية اتخاذ القرار داخل الحزب نفسه. وتحدث رئيس الحكومة اللبنانية عن طبيعة العلاقة بين حزب الله وإيران في مرحلتين مختلفتين، مشيرا إلى أن الأمور كانت مختلفة تماما في عهد الأمين العام الراحل السيد حسن نصر الله، مضيفا إن نصر الله كان نصر الله، إلى حد كبير، جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار، وكانت له كلمته واستقلاليته النسبية.

ورأى نواف سلام أن إيران تمارس اليوم نفوذا مباشرا وحاسما على حزب الله، بشكل لم يسبق له مثيل، وتابع قائلا إن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هي الدولة اللبنانية وحدها. وإعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولة ومؤسساتها، تماما كما أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة اللبنانية.

وعن نظرته المستقبلية إلى لبنان رغم كل هذه الحرب والتحديات، قال سلام بتفاؤل حذر إن لست متشائما على الإطلاق، بل أستطيع أن أقول إنني متفائل، ولكنني لست ساذجا. وما زلت أؤمن فعلا وبقوة بأن هذا البلد يمتلك إمكانات هائلة وكبيرة جدا، وليس لدينا أي خيار آخر سوى أن نسير في طريق الإصلاح الجاد. فإذا كنا نريد حقا إعادة الدولة إلى الوقوف على قدميها مجددا، فلا خيار آخر أمامنا سوى هذا الطريق.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ثقته بنظيره السوري أحمد الشرع، مشددا على أنه يدرك ما يتمتع به الأخير من حس عال بالمسؤولية والوعي السياسي، مما يضمن عدم انجراره إلى الوحول اللبنانية. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مستقبل بلاده يقرره اللبنانيون بأنفسهم، رافضا أي تدخل خارجي من قبل إيران أو إسرائيل في الشؤون الداخلية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تخوض نضالا مستمرا من أجل الجليل، وفي مقدمته النضال من أجل تأمين المنطقة.

وجّه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسالة باللغة العربية إلى شعب لبنان وقيادته، قال فيها إن يمد يده بالسلام إلى رئيس الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت وتل أبيب





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