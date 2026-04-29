رضوى الشربيني تكشف تفاصيل الجدل حول حلقة «فسخ الخطوبة» وتعلن عن إجراءات قانونية

أصدرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بياناً توضيحياً حول الجدل الدائر بشأن حلقة برنامجها «فسخ الخطوبة»، حيث أكدت أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، وأعلنت عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطرف المعني. وأوضحت أن البرنامج اتبع جميع الإجراءات القانونية، وأن القضية ستُحال إلى القضاء للبت فيها.

في 29 أبريل 2026، أصدرت ال إعلام ية المصرية رضوى الشربيني بياناً رسمياً حول الجدل الدائر بشأن حلقة برنامجها « فسخ الخطوبة »، حيث أكدت أن المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي غير دقيقة، وأعلنت عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطرف المعني.

خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أوضحت الشربيني أن البرنامج استجاب لطلب الشاب «أحمد» لمحاولة الصلح مع خطيبته «إيمان»، مشيرة إلى أن فريق الإنتاج تواصل مع الطرفين أكثر من مرة قبل بدء التصوير. وأكدت أن البرنامج حصل على المستندات الرسمية الخاصة بالطرفين، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي التي تثبت حالتهما الاجتماعية كـ«أعزب» و«آنسة»، مما ينفي الادعاءات اللاحقة.

كما شددت على أن الضيفة كانت على علم كامل بتفاصيل الحلقة، حيث وقّعت على إقرار قانوني يجيز التصوير وبث المحتوى، وهو ما ينفي مزاعمها بعدم العلم أو المفاجأة. وأوضحت أن البرنامج يحتفظ برسائل عبر تطبيق «واتساب» وتسجيلات صوتية تُظهر تفاعلاً إيجابياً من الضيفة بعد عرض الحلقة، قبل أن تغيّر موقفها لاحقاً. وأضافت أن الحلقة تضمنت تصريحات أدلت بها الضيفة بحضور عدد من الشهود، من بينهم الخطيب وأحد رجال الدين الذين كانوا حاضرين أثناء التصوير.

واختتمت الشربيني تصريحاتها بتأكيدها على انتقال القضية إلى المسار القانوني، مؤكدة أن القضاء سيكون الجهة الفاصلة، مع تقديم جميع الأدلة التي تثبت سلامة موقف البرنامج وتنفي عنه أي اتهامات. كما أوضحت أن البرنامج اتبع جميع الإجراءات القانونية والنظامية في التعامل مع القضية، وأن أي اتهامات موجهة ضده لا أساس لها من الصحة. وأكدت أن البرنامج ملتزم بالمحافظة على حقوق جميع الأطراف، وأن أي مخالفة للقوانين أو الأخلاقيات المهنية ستتعرض للرد القانوني المناسب.

وفي ختام البيان، دعت الشربيني جميع الأطراف إلى احترام القانون والالتزام بالحقائق، مؤكدة أن الحقيقة ستظهر في النهاية





