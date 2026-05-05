رصد نادر لاحتجاب نجم خلف الكوكب القزم هاوميا

نجح مرصد الختم الفلكي في أبوظبي ومرصد العمري في السعودية في رصد ظاهرة احتجاب نجم خلف الكوكب القزم هاوميا، مما يوفر بيانات جديدة حول قطر الكوكب ومساره.

نجح مرصد الختم الفلك ي في أبوظبي و مرصد العمري في السعودية في رصد ظاهرة فلكية نادرة وهي احتجاب نجم خلف الكوكب القزم هاوميا . هذا الحدث الملحوظ، الذي استمر لمدة 38 ثانية فقط، شهد مشاركة عالمية واسعة النطاق من 106 راصدًا من مختلف أنحاء العالم.

النتائج الأولية التي تم الحصول عليها من خلال هذه المراقبة الدقيقة تشير إلى وجود اختلافات ملحوظة عن التقديرات السابقة لقطر الكوكب القزم هاوميا ومسار الاحتجاب. يعتبر هذا الاكتشاف بمثابة إضافة قيمة للمعرفة الفلكية ويوفر رؤى جديدة حول هذا الجسم السماوي الغامض. يمثل الكوكب القزم هاوميا، الذي يتميز بامتلاكه قمرين وحلقات، هدفًا هامًا للدراسة الفلكية، حيث يتيح رصد ظواهر مثل الاحتجاب فرصة فريدة لتحليل خصائصه الفيزيائية وتحديد قطره بدقة أكبر، بالإضافة إلى دراسة غلافه الجوي المحتمل.

تم تنظيم حملة رصد عالمية لهذا الحدث الفلكي الهام، حيث شارك فيها مراقبون من أوروبا بشكل رئيسي، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من المراصد العربية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب. وقد تمكن أربعة مراصد حول العالم، بما في ذلك مرصد الختم ومرصد العمري، من تسجيل هذه الظاهرة بنجاح.

أظهرت البيانات التي جمعها مرصد الختم الفلكي أن النجم اختفى عن الأنظار في تمام الساعة 20:16:05 بتوقيت غرينتش، واستمر هذا الاختفاء لمدة 48 ثانية، حيث عاد النجم للظهور في الساعة 20:16:43. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ اختفاء جزئي للنجم لفترة وجيزة قبل الحدث الرئيسي، وهو ما يعتقد أنه ناتج عن مرور أحد أقمار هاوميا أو حلقات الكوكب أمام النجم. هذه الملاحظات الدقيقة تثير تساؤلات جديدة حول طبيعة حلقات هاوميا وأقمارها، وتدعو إلى مزيد من البحث والدراسة.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، على أهمية هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنها توفر فرصة نادرة لدراسة خصائص الكوكب القزم هاوميا بشكل مفصل. وأضاف أن النتائج الأولية تشير إلى أن مدة الاحتجاب كانت أقصر من المتوقع، وأن الاحتجاب الفعلي كان أضيق من التوقعات السابقة، مما قد يشير إلى أن قطر الكوكب القزم هاوميا أقل مما كان يُعتقد سابقًا. هذه النتائج تتطلب إعادة تقييم للنماذج الحالية للكوكب القزم هاوميا وتعديل التقديرات المتعلقة بقطره ومساره.

استخدم مرصد الختم الفلكي تلسكوبًا متطورًا بقطر 14 بوصة مزودًا بكاميرا عالية الحساسية لرصد هذه الظاهرة بدقة. كما تم استخدام نظام توقيت متطور يعتمد على إشارات الأقمار الصناعية لضمان دقة الوقت تصل إلى 0.001 ثانية. هذه التقنيات المتقدمة سمحت للمراقبين بتسجيل البيانات بدقة عالية وتحليلها بشكل مفصل. إن نجاح هذه المراقبة يعكس التقدم الكبير الذي حققته المراصد العربية في مجال الفلك، وقدرتها على المساهمة في الاكتشافات العلمية الهامة.

ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الكاملة لهذه المراقبة في مجلات علمية متخصصة، مما سيسهم في إثراء المعرفة الفلكية العالمية. يمثل هذا الحدث الفلكي النادر فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي، كما يساهم في زيادة الوعي بأهمية استكشاف الفضاء وفهم الكون من حولنا. إن رصد ظاهرة احتجاب نجم خلف الكوكب القزم هاوميا هو خطوة مهمة نحو فهم أفضل لأسرار الكون والكواكب القزمة التي تشكل جزءًا من نظامنا الشمسي





