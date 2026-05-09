رصدت في سماء العالم العربي "هالة 22 درجة" في أي فصل من السنة

رُصدت في سماء المملكة وعدد من مناطق العالم العربي "هالة 22 درجة"، وهي ظاهرة بصرية جوية تظهر حول الشمس أو القمر على شكل حلقة ضوئية دائرية تحيط بالقرص.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذه الظاهرة تنتج عن تفاعل الضوء مع بلورات جليدية سداسية الشكل، معلقة في السحب السمحاقية والسمحاقية الطبقية في طبقات الجو العليا. وبيّن أنه يمكن رصد هالة 22 درجة في أي فصل من فصول السنة، بما في ذلك فصل الصيف، عند توافر السحب السمحاقية التي تتشكل في طبقات الجو العليا الباردة، عادة على ارتفاعات تتراوح فيها درجات الحرارة بين -20 و-60 درجة مئوية، وهي مستقلة تمامًا عن درجة حرارة سطح الأرض.

وأشار أبو زاهرة إلى أن هذه الهالة تنشأ عندما يمر ضوء الشمس أو القمر عبر بلورات الجليد السداسية، فيحدث انكسار للضوء عند أسطح البلورات بزاوية انحراف تبلغ 22 درجة، مما ينتج عنه تشكّل الحلقة الضوئية حول مصدر الضوء، مبينًا أن الزاوية الظاهرية للهالة تبلغ نحو 22 درجة من مركز القرص إلى الحلقة، فيما يصل قطرها الزاوي الكلي إلى نحو 44 درجة عبر السماء. ولفت النظر إلى أن السحب السمحاقية التي تنتج هذه الظاهرة تتشكل في الطبقات العليا من التروبوسفير، وغالبًا ما ترتبط بمرور التيارات النفاثة أو بوجود أخاديد علوية في طبقات الجو العليا، تساعد على تنظيم تدفق الرطوبة وتكثفها على هيئة بلورات جليدية.

وأوضح أن احتمالية رصد هالة 22 درجة تزداد في مناطق الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال أفريقيا خلال فترات وجود السحب السمحاقية الرقيقة الممتدة، وقد تستمر الرؤية لفترات طويلة نسبيًا إذا بقيت الطبقة السحابية مستقرة ومستمرة التكوين. وبيّن أن الهالة تظهر غالبًا باللون الأبيض، وقد تُلاحظ في بعض الحالات النادرة ألوان خافتة ناتجة عن تشتت الضوء داخل البلورات الجليدية، إذ ينحرف الضوء الأحمر بزاوية أقل نسبيًا من الأزرق، مما يعطي انطباع بوجود تدرج لوني خفيف.

وحذّر رئيس الجمعية الفلكية بجدة من النظر المباشر إلى الشمس أثناء الرصد أو التصوير؛ لما قد يسببه ذلك من أضرار دائمة في شبكية العين، حتى في وجود سحب رقيقة، ناصحًا باستخدام وسائل حجب غير مباشرة مثل الأجسام المعمارية أو الظلال، مع تجنب استخدام الأجهزة البصرية المكبرة دون مرشحات شمسية معتمدة





