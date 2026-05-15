رسوم سماوية رحلة في عبق الفن القبطي وتوثيق جداريات الدير الأحمر بصعيد مصر

ندوة ثقافية في بيت السناري تناقش كتاب رسوم سماوية للدكتورة أمنية صلاح، والذي يوثق القيمة الفنية والتاريخية لجداريات الدير الأحمر بسوهاج وتأثيراتها الحضارية.

شهد بيت السناري الأثري، ذلك الصرح الذي يمتد تاريخه لأربعة قرون، فعالية ثقافية وفنية مميزة تمثلت في استضافة ندوة لمناقشة كتاب رسوم سماوية الدير الأحمر الأثري، وهو العمل البحثي الذي أعدته الدكتورة أمنية صلاح .

وقد جاء اختيار هذا المكان بالتحديد ليعكس فلسفة التواصل الفني والتراكم الحضاري الذي شهدته أرض مصر، حيث استهل الدكتور شريف شعبان، خبير الآثار المصرية والمحاضر في تاريخ الفن، حديثه بالتأكيد على أن الفن في مصر لم يكن يوماً جزرًا منعزلة، بل هو سلسلة متصلة تبدأ من الفن المصري القديم، تمر بالفن القبطي، وصولاً إلى الفن الإسلامي. وأشار شعبان إلى أن بيت السناري، الذي ارتبط اسمه بتدوين موسوعة وصف مصر، يظل حتى يومنا هذا مساحة للتأمل في تحولات الفنون وتطورها.

وأوضح أن كتاب رسوم سماوية الصادر عن دار العين للنشر يمثل إضافة نوعية للمكتبة العربية، لكونه يتناول حقبة الفن القبطي التي تتسم بصعوبة الدراسة والتوثيق نتيجة شح المصادر التاريخية المتاحة. يتناول الكتاب بالدراسة والتحليل الدير الأحمر الواقع في محافظة سوهاج بجنوب مصر، والذي يعتبر من أهم الشواهد الباقية على عظمة العمارة والفن القبطي. يعود تاريخ إنشاء هذا الدير إلى القرن الخامس الميلادي، ويرتبط اسمه بالقديس الأنبا بشاي، أحد أبرز رموز الرهبنة في صعيد مصر.

يتميز الدير بطرازه البازيليكي الفريد، ويضم مجموعة من الجداريات التي تزخر بالزخارف والرسوم الدينية التي تعكس تمازجاً بصرياً فريداً بين التأثيرات المصرية الأصلية واللمسات البيزنطية والقبطية. وقد لفتت الدكتورة أمنية صلاح النظر إلى أن الدير عانى من التهميش لسنوات طويلة رغم قيمته الاستثنائية، إلا أن الوضع تغير بفضل مشروع ترميم شامل استمر لعشر سنوات، نفذه مركز البحوث الأمريكي بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في مصر.

وأشادت الباحثة بدور الدكتور خالد العناني، المدير العام الحالي لمنظمة اليونسكو، الذي كان له دور محوري في دعم هذا المشروع خلال فترة توليه وزارة الآثار، حيث سعى لتعريف العالم بأهمية هذا الموقع كوجهة رئيسية للسياحة الدينية في مصر، مما ساهم في إزالة طبقات السناج والترسبات التي طمست ملامح الجداريات لقرون، لتعود الألوان إلى بهائها الأصلي. من الناحية الفنية والجمالية، تستعرض الدكتورة أمنية صلاح، المتخصصة في الآثار والفنون القبطية من جامعة الإسكندرية، فلسفة الفنان القبطي في كتابها.

وتوضح أن عنوان رسوم سماوية لم يأتِ من فراغ، بل هو انعكاس للروح الرمزية التي ميزت هذا الفن، حيث كان الفنان القبطي يلتزم بدقة بنصوص الكتاب المقدس وأيقوناته، مع إضفاء لمسة من التحوير والتجريد. وتؤكد أن الفن القبطي تميز بكونه فناً شعبياً نابعاً من وجدان الناس، بعيداً عن الرعاية الإمبراطورية الرسمية، مما منحه استقلالية في التعبير وقدرة على الرمزية العالية. وخلال الندوة، تم عرض صور توضح كيف أن هذا الفن استطاع الصمود أمام الزلازل والحرائق وعمليات النهب عبر العصور.

كما استشهدت المؤلفة بمقولة الكاتب أسامة أنور عكاشة بأن مصر معدة تأخذ الثقافات وتمصرها، وهو ما ينطبق تماماً على الفن القبطي الذي امتص تأثيرات الفن المصري القديم واليوناني الروماني، ثم نقل هذه الخبرات بدوره ليؤثر في الفن الإسلامي لاحقاً. يغوص الكتاب في تفاصيل دقيقة تتعلق بالمنظومة اللونية المستخدمة في جداريات الدير الأحمر، ويحلل دلالات الألوان وتنوع أنماط تصوير الشخصيات المقدسة.

ويسلط الضوء على براعة الفنان القبطي في التعبير عن الحركة والحيوية في اللوحات الجدارية، حيث تظهر صور السيد المسيح والسيدة العذراء والتلاميذ، بالإضافة إلى مشاهد من العهدين القديم والجديد. ولا يغفل الكتاب الجوانب الزخرفية، حيث يتناول بالتحليل الزخارف النباتية والحيوانية والهندسية التي تملأ جنبات الدير.

إن هذا العمل البحثي لا يقدم مجرد توثيق أثري، بل يسعى لقراءة جدران الدير كفضاء حي يربط بين الذاكرة الفنية والبعد الروحاني، مؤكداً أن الدير الأحمر ليس مجرد بناء من حجر، بل هو سجل بصري يحفظ تاريخ الإيمان والفن في مصر. وبهذا يساهم الكتاب في سد فجوة معرفية كبيرة حول الفن القبطي، ويقدمه للقارئ العربي بأسلوب يجمع بين الرصانة الأكاديمية والجمال الفني، مما يفتح آفاقاً جديدة لفهم الهوية المصرية المتعددة الطبقات





