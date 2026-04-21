رسمياً: أبها يحسم صعوده إلى دوري روشن السعودي ويخطط لمرحلة الكبار

نجح نادي أبها في العودة رسمياً إلى دوري المحترفين السعودي بعد فوزه على الطائي وتصدره لدوري يلو، وسط إشادة الإدارة ببيئة العمل الجماعي ودعم أمير منطقة عسير.

أعلن نادي أبها رسمياً عن عودته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين ل كرة القدم ، وذلك بعد تحقيقه انتصاراً ثميناً ومستحقاً على مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

هذا الإنجاز جاء ثمرةً لعمل جماعي متكامل وإستراتيجية واضحة وضعتها إدارة النادي منذ بداية الموسم، مما مكن الفريق من فرض سيطرته على مجريات اللقاء مبكراً عبر اللاعب حمود الشمري الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، ثم عاد ليعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ مع مطلع الشوط الثاني، بينما جاء هدف تقليص الفارق لنادي الطائي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. من جانبه، أعرب رئيس نادي أبها، سعد الأحمري، عن سعادته البالغة بهذا التأهل الذي وصفه بأنه نتاج تكاتف الجميع داخل أروقة النادي. وأكد الأحمري في تصريحاته عقب المباراة أن الصعود هو إنجاز يُهدى إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، الذي كان داعماً أساسياً ومباشراً للنادي منذ انطلاقة الموسم، حيث كان لحضوره ومتابعته المستمرة أثر إيجابي كبير في رفع معنويات اللاعبين والجهاز الفني. وأشار رئيس النادي إلى أن الإدارة نجحت في خلق بيئة عمل احترافية ومثالية، حيث تمسك الفريق بصدارة دوري يلو منذ الجولة التاسعة ولم يتنازل عنها، بفضل الاستقرار الفني والإداري والروح العالية التي أظهرها اللاعبون داخل الملعب. وأوضح الأحمري أن العمل لم يتوقف عند لحظة التأهل، بل بدأت الإدارة فعلياً في التخطيط للمرحلة المقبلة في دوري الكبار، مع التركيز على تدعيم صفوف الفريق بصفقات نوعية قادرة على إحداث الفارق في دوري روشن. وعلى صعيد ذي صلة، عبر المحترف الهولندي سيلا سو عن فخره الكبير بالمشاركة في هذا الإنجاز، مؤكداً أن سر النجاح يكمن في التعامل داخل الفريق بروح العائلة الواحدة. وأشار اللاعب إلى أن الإنسجام بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين كان المفتاح الذهبي لتحقيق حلم العودة إلى دوري الأضواء والشهرة. ويعد هذا الصعود امتداداً لتاريخ نادي أبها العريق في كرة القدم السعودية، حيث سبق له أن سجل حضوراً لافتاً في دوري المحترفين في مواسم سابقة، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مكانة النادي كأحد أقطاب الرياضة في منطقة عسير. ومع تبقي أربع جولات فقط على نهاية المسابقة، ضمن أبها صدارته بـ 74 نقطة، ليؤكد جدارته واستحقاقه بالعودة لمقارعة الكبار في الموسم المقبل، وسط تطلعات جماهيرية واسعة بتقديم أداء يليق باسم النادي وتاريخه الرياضي العريق، حيث تستعد الإدارة حالياً لفتح ملف التجهيزات والتعاقدات التي تتناسب مع متطلبات دوري روشن السعودي، لضمان استمرارية الفريق وتقديم نتائج متميزة





