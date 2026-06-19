رسالة مؤثرة من إسماعيل كوني بعد إصابته في كأس العالم 2026

لاعب منتخب كندا إسماعيل كوني يوجه رسالة قوية بعد إصابته بكسر في الساق خلال مباراة قطر في كأس العالم 2026، معبراً عن إيمانه وثقته بالعودة السريعة.

تعرض لاعب منتخب كندا إسماعيل كوني ل إصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 ، والتي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفي الدقيقة 67 من المباراة، اشتبك كوني مع لاعب المنتخب القطري عاصم ماديبو في لعبة هوائية، مما أدى إلى سقوطه على أرض الملعب بطريقة عنيفة، حيث انحرفت ساقه اليسرى بشكل غير طبيعي، ليكتشف الأطباء بعد الفحوصات الأولية إصابته بكسر في عظم الساق. وقد غادر كوني الملعب على نقالة وسط صمت المدرجات، واضعاً حداً لمشاركته في البطولة التي كان يحلم بترك بصمة فيها مع منتخب بلاده.

بعد الحادثة، وجه كوني رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، حيث كتب: "لم يخذلني الله قط طوال حياتي، ولا مرة واحدة، فلماذا أشك الآن؟ خصوصاً بعد معرفتي بذلك، فهو يعلم ويرى كل شيء قبل حدوثه، وله خطة ورؤية لنا جميعاً". وأضاف: "هذه المعركة اختبار لإيماني به ولشخصيتي، وبصراحة أنا مستعد لها، لأن الله لا يضع أمامك تحدياً لا تستطيع التغلب عليه، والابتلاء أفضل هبة من الله".

كما شكر جماهير منتخب كندا وزملاءه في الفريق على الدعم الهائل الذي تلقاه، قائلاً: "لقد شعرت بمحبتكم ودعمكم، شكراً جزيلاً لكم، لا تتخيلون مدى امتناني لكل من تواصل معي ودعا لي. أحمد الله على ذلك، فليس كل الناس محظوظين بهذا القدر".

وختم برسالة حماسية: "لقد تطوعت لأكون مساعد مدرب لأدعمكم من المدرجات، أردت أن تعلموا أنني أحبكم من كل قلبي، وأخوتنا تعني لي كل شيء، ما فعلتموه بالأمس سيبقى محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد، سأعود قريباً جداً، وسنستمر في صنع المزيد من الذكريات معاً". هذه الإصابة تمثل ضربة قوية للمنتخب الكندي الذي يعتمد على كوني كأحد العناصر الأساسية في خط الوسط، خاصة بعد أن قدم أداءً لافتاً في المباراة الأولى أمام المكسيك.

وقد أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم أنه سيتم إجراء عملية جراحية لكوني في الأيام القادمة، يتوقع بعدها غيابه لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر. من جانبه، نشر اللاعبون في المنتخب الكندي رسائل دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية تكريماً لزميلهم. كما أبدى لاعبو المنتخب القطري تعاطفهم مع كوني، حيث زاره عاصم ماديبو في المستشفى بعد المباراة، معبراً عن أسفه للحادثة.

ويذكر أن إسماعيل كوني البالغ من العمر 25 عاماً يلعب في صفوف نادي كلوب بروج البلجيكي، وقد مثل منتخب كندا في أكثر من 30 مباراة دولية. وتعد هذه الإصابة الأقسى في مسيرته الكروية، لكنه أكد في رسالته أنه سيعود أقوى من أي وقت مضى





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إسماعيل كوني منتخب كندا كأس العالم 2026 إصابة كرة القدم

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