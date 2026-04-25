رسالة أردوغان إلى الأرمن: دعوة للمصالحة وتأكيد على 'المأساة' المشتركة

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تعزية وتأمل في المصالحة إلى المجتمع الأرمني في تركيا، مؤكدًا على أهمية تذكر أحداث 1915 بمنظور تاريخي موضوعي ورفض وصفها بـ'الإبادة الجماعية'.

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تعزية وتأمل في المصالحة ، موجهة إلى بطريرك الأرمن في تركيا ساهاغ ماشاليان، وأفراد المجتمع الأرمني، وجميع المواطنين الأتراك.

جاءت الرسالة في ذكرى أحداث عام 1915، وهي الفترة التي شهدت تفكك الدولة العثمانية وظروفًا قاسية أدت إلى خسائر في الأرواح ومعاناة واسعة النطاق. استذكر الرئيس أردوغان باحترام الأرمن العثمانيين الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب العالمية الأولى، معربًا عن تعازيه العميقة لأحفادهم، ومؤكدًا على أهمية تذكر هذه الأحداث المؤلمة.

أشار الرئيس أردوغان في رسالته إلى الآلام العميقة التي عاشها أولئك الذين فقدوا حياتهم خلال فترة تفكك الدولة العثمانية، والتي لم تقتصر على الصراعات والحروب، بل شملت أيضًا ممارسات الاحتلال، وجرائم العصابات، وأعمال الإرهاب، والأوبئة. كما سلط الضوء على معاناة السكان الذين هُجروا من مناطق البلقان والقوقاز وشبه الجزيرة العربية خلال الفترة نفسها، مؤكدًا أن هذه الأحداث كانت مأساة حقيقية لكافة الأطراف.

وأكد الرئيس أن المواطنين الأرمن كانوا جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للدولة العثمانية، وساهموا بشكل فعال في مختلف مجالات الحياة، مقدمين إسهامات قيّمة في بناء الدولة وتطورها. وأوضح أن تركيا تأسست كجمهورية مع إدراك كامل لهذه الآلام، وأنها تعمل جاهدة من أجل تحقيق حياة يسودها السلام والطمأنينة والأخوة لجميع مواطنيها، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية.

وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا تسعى لترك إرث للأجيال القادمة يقوم على التفاهم والتعاون، وليس على الذكريات السيئة، مؤكدًا على أهمية مواجهة الحقائق بلغة الضمير والتعاطف. ودعا إلى تقديم أفضل رد على محاولات استغلال التاريخ لإثارة العداء والكراهية، من خلال تبني لغة السلام والحوار والتوافق. وفي سياق هذه الرسالة، أكد الرئيس أردوغان على أهمية التعامل مع أحداث عام 1915 بمنظور تاريخي موضوعي، بعيدًا عن الضغوط السياسية والمصالح الأيديولوجية.

وأشار إلى أن تركيا تصف هذه الأحداث بـ'المأساة' لكلا الطرفين، وترفض بشدة وصفها بـ'الإبادة الجماعية'. ودعا إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور 'الذاكرة العادلة'، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف. واقترح الرئيس تشكيل لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكًا وأرمنًا وخبراء دوليين، لإجراء أبحاث شاملة حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، بالإضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية.

يأتي هذا في إطار جهود تركيا المستمرة لتعزيز الحوار والتفاهم مع أرمينيا، وبناء مستقبل قائم على الثقة والاحترام المتبادل. وتوافق 24 أبريل من كل عام ذكرى أحداث 1915، والتي تثير جدلاً مستمرًا حول طبيعتها وتصنيفها، حيث تطالب أرمينيا وجماعات الضغط التابعة لها باعتراف تركيا بـ'الإبادة الجماعية' ودفع تعويضات، وهو ما ترفضه تركيا بشدة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

واشنطن.. مواطنون أتراك يحتجون على بيان الرئيس الأمريكيواشنطن.. مواطنون أتراك يحتجون على بيان الرئيس الأمريكي حول وصفه أحداث عام 1915 بأنها 'إبادة جماعية'

Read more »

1915 مستفيدًا من خدمات مركز الطوارئ بحجة خلال أسبوع1915 مستفيدًا من خدمات مركز الطوارئ بـ حجة خلال أسبوع صحيفة_اليوم مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم

Read more »

أنقرة تدين محاولات الافتراء على الأتراك بأحداث العام 1915تركيا.. وزارة الدفاع تدين 'بشدة' محاولات بعض الأطراف الافتراء على الشعب التركي فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها الدولة_العثمانية و الأرمن عام 1915

Read more »

عقب إعلان المجاعة بغزة.. باكستان ترسل 100 طن من المساعداتحزمة المساعدات الـ19 التي ترسلها باكستان ليصل إجمالي كمية الشحنات إلى 1915 طنا - Anadolu Ajansı

Read more »

الدفاع التركية تحيي ذكرى الضحايا الأتراك في أحداث 1915أحيت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، ذكرى الأتراك الذين قُتلوا على يد الأرمن خلال أحداث عام 1915.

Read more »

تركيا: يجب عدم تحويل 'أحداث 1915' إلى أداة استغلال سياسيفي بيان لوزارة الخارجية التركية بشأن تصريحات بعض مسؤولي الدول حول أحداث عام 1915

Read more »