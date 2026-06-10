بعد أيام من الإشارة إلى قرب اتفاق مع إيران، شنّت الولايات المتحدة ضربات عسكرية داخل الأراضي الإيرانية ردا على إسقاط طهران لمروحية أمريكية في مضيق هرمز، مما يعيد التصعيد إلى الواجهة ويهدد مسار التفاهمات الدبلوماسية.

بعد ساعات من إسقاط إيران لمروحية أمريكية من طراز أباتشي في مضيق هرمز ، شنت القوات الأمريكية غارات على أهداف داخل إيران ردا على الحادث. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الضربات began في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، بتوجيه من القائد العام، ووصفتها بأنها "دفاع عن النفس" و"متناسبة" مع العدوان ال إيران ي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد توترا متصاعدا في المنطقة، خاصة بعد توسع النار الإسرائيلية في جنوب لبنان ووصولها إلى مدينة صور، مما اثار مخاوف من اتساع الصراع. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى أن المفاوضات مع إيران دخلت "المراحل الأخيرة"rub, كانت المفاوضات تسير نحو اتفاق "جيد جدا" قد ينجز خلال أيام, كما توقع "نصرا كاملا" على إيران وانهيارا في أسعار النفط.

لكن حادث إسقاط المروحية غير مناخ التفاهم, حيث حمّل ترامب طهران المسؤولية مباشرة, مؤكدا أن الطيارين بقيا بخير. من جانبه, عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مخاطر وجود القوات الأجنبية قرب الأراضي الإيرانية, محذرا من "خطر دائم" بسبب الأخطاء البشرية أو الحوادث البحتة. في الوقت ذاته,ririoni السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن محادثات واشنطن وطهران لم تصل بعد إلى نص نهائي, لكنهما تواصلان العمل على تفاهم محتمل قبل نهاية يونيو الحالي.

ويبدو أن الرد الأمريكي المباشر يهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وفرض "تدابير تحقق صارمة" على الاتفاق المحتمل, كما حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من أن واشنطن لن تفترض أن طهران "تتصرف بحسن نية". واستنادا إلى تحليل الخبير الإيراني أوميد ميماريان, فإن إيران تستخدم التصعيد كأداة لإظهار القوة وفرض أوراق قوة في المواجهة, مستمدة العبر من الحرب التي سمحت لها بالبقاء رغم التفوق العسكري للخصوم.

ومن الواضح أن المنطقة تقف على حافة توتر جديد, حيث يبدو أن فصل الدبلوماسية والعسكرية أصبح أكثر تعقيدا





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