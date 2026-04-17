رحيل جرمان الشهري: وداعاً لرمز البهجة والموروث الشعبي في عسير

توفي صباح اليوم الجمعة عبدالله بن محمد الشهري، المعروف بـ"جرمان الشهري"، أحد أبرز الوجوه الشعبية في منطقة عسير، والذي اشتهر بإحياء الموروث الشعبي ونشر البهجة في المناسبات. تفاعل رواد التواصل الاجتماعي بحزن عميق مع الخبر، مستذكرين حضوره اللافت وأدائه المميز في الألعاب الشعبية. كان الفقيد معلماً متقاعداً في وزارة التعليم، وعُرف بكرمه وطيبته.

تلقى مجتمع منطقة عسير خبر وفاة عبدالله بن محمد الشهري ، المعروف بـ " جرمان الشهري "، ببالغ الحزن والأسى صباح يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026. يعتبر الفقيد أحد الوجوه البارزة التي ارتبط اسمها ارتباطاً وثيقاً بإحياء الموروث الشعبي الأصيل، وبث روح البهجة والسرور في مختلف المناسبات الاجتماعية والاحتفالات التي كانت تزين المنطقة. لقد تركت وفاته فراغاً كبيراً في قلوب محبيه وعشاق التراث، الذين استقبلوا النبأ المفجع بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سادت موجة عارمة من مشاعر الحزن والتقدير.

عبّر المغردون ورواد هذه المنصات عن صدمتهم وحزنهم العميق، مستذكرين بإجلال كبير حضوره اللافت والمميز الذي كان يضفي على أي تجمع طابعاً خاصاً وفريداً. لم يقتصر الأمر على مجرد التعبير عن الحزن، بل امتد ليشمل الدعوات الصادقة له بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، تقديراً لما بذله من جهود عظيمة في سبيل إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الناس، ونشر البهجة في أوساط المجتمع، وهو ما يعد عملاً إنسانياً نبيلاً يستحق الثناء والدعاء. لقد اشتهر الفقيد "جرمان الشهري" بأسلوبه الأدائي الفريد والمميز في تقديم الألعاب الشعبية، تلك الرقصات التراثية التي ورثها عن أجداده وقدمها بلمسة شخصية آسرة جذبت إليها الأنظار، بل وأصبحت مادة دسمة يتناقلها المتابعون عبر مختلف المنصات الرقمية. وقد أثارت هذه المقاطع المتداولة الإعجاب الكبير لما تحمله من بساطة وعفوية، وفي الوقت ذاته، إتقان وحرفية عالية، على الرغم من تقدمه في السن. كان حضوره في المناسبات الاجتماعية بمثابة إضافة قيمة لا تقدر بثمن، حيث كان العديد من الأفراد والمؤسسات يحرصون على دعوته والمشاركة معه، بل ويسعون للاستفادة من خبرته العميقة ومعرفته الواسعة بهذا الفن الشعبي الأصيل الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من هوية المنطقة الثقافية. لقد رصدت عدسة "عكاظ"، من خلال المقاطع المصورة التي انتشرت على نطاق واسع، مدى مهارته الفائقة في تحقيق التناغم المثالي بين حركات يديه وقدميه ورأسه، في أداء يعكس ارتباطه الروحي والوجداني العميق بالموروث الشعبي. هذا الارتباط الوثيق والمخضرم هو ما جعله يحتل مكانة مرموقة وأحد أبرز الأسماء اللامعة في هذا المجال على مستوى منطقة عسير بأكملها، بل وربما خارجها أيضاً. على الصعيد المهني، لم تكن مسيرة الفقيد مقتصرة على دوره الفني والثقافي، بل امتدت لتشمل خدمة وطنه في مجال التعليم. فقد تقاعد الفقيد كمعلم في وزارة التعليم، بعد أن قضى سنوات طويلة من عمره في خدمة هذا القطاع الحيوي، مساهماً بجد واجتهاد في تربية الأجيال الناشئة وتوجيههم نحو مستقبل مشرق. وقد أكد أحد زملائه السابقين في تصريح لـ"عكاظ" على أن الفقيد كان مثالاً يحتذى به في الانضباط والالتزام المهني، وأن خلقه الرفيع وصفاته الحميدة كانت واضحة للجميع. عُرف بكرمه وسماحته وطيبته التي لامست قلوب كل من عرفه، إلى جانب حضوره الإنساني المتميز الذي تركه أثراً طيباً في نفوس زملائه وطلابه على حد سواء. لقد كان رجلاً موسوعياً، جمع بين الشغف بالفن الشعبي والالتزام المهني، وبين طيبة القلب والروح الإنسانية العالية، مما جعله شخصية محبوبة ومحترمة، وسيبقى ذكره الطيب خالداً في ذاكرة من عرفه ومن لم يعرفه ممن سمع عن إنجازاته وأعماله الخيرة





