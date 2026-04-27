رحيل ليفاندوفسكي من برشلونة حتمي.. ومفاجآت في خطط النادي

برشلونة يودع ليفاندوفسكي بعد أربع سنوات من التألق، ويركز على التعاقد مع جوليان ألفاريز، مع عروض تنتظر المهاجم البولندي من يوفنتوس وميلان وشيكاغو فاير.

تداولت الأوساط الرياضية خلال الأشهر الماضية العديد من التكهنات والتخمينات حول مستقبل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك مع اقتراب الفريق الكاتالوني من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز ' الليغا ' تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك.

ومع نهاية الموسم الحالي، يقترب عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة من نهايته، مما أثار تساؤلات حول استمراره في صفوف الفريق أم مغادرته بحثًا عن تحديات جديدة. وقد حسم نادي برشلونة الإسباني بشكل نهائي مصير المهاجم البولندي، مؤكدًا رحيله عن ملعب 'كامب نو' في نهاية الموسم الجاري، بعد أربع سنوات قضاها مع النادي، شهدت خلالها تألقًا لافتًا وإسهامًا كبيرًا في تحقيق العديد من الإنجازات.

أكد الصحفي الموثوق في 'بي بي سي سبورت'، جيليم بالاجي، أن قرار ليفاندوفسكي بالمغادرة هو قرار قاطع، وأن اللاعب لن يجدد عقده مع برشلونة. يركز نادي برشلونة الآن على البحث عن مهاجم جديد لتعويض رحيل ليفاندوفسكي، وقد وضع اللاعب الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، على رأس قائمة أولوياته. إلا أن التعاقد مع ألفاريز قد يكون مكلفًا للغاية، حيث تقدر قيمته السوقية بحوالي 120 مليون يورو، وهو مبلغ كبير قد يمثل تحديًا ماليًا لبرشلونة.

وفي المقابل، من المتوقع أن يتلقى ليفاندوفسكي عروضًا من عدة أندية أوروبية وعالمية، أبرزها ناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليين، بالإضافة إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي الذي كان قد ارتبط باللاعب في وقت سابق. في البداية، أبدى نادي برشلونة استعداده لتمديد عقد ليفاندوفسكي لمدة عام واحد، مع تقديم عرض يتضمن انخفاضًا كبيرًا في راتبه، في محاولة لإقناعه بالبقاء. ومع ذلك، يبدو أن ليفاندوفسكي قد اتخذ قراره بالفعل بالمغادرة، مفضلًا البحث عن نادٍ يقدم له مشروعًا رياضيًا طموحًا ومكانة أساسية في الفريق.

خلال فترة وجوده مع برشلونة، تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل 120 هدفًا في جميع المسابقات، متجاوزًا العديد من أساطير النادي، ومؤكدًا أنه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم. كشفت تقارير إخبارية حديثة عن تقديم مسؤولي نادي برشلونة عرضًا مفاجئًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، بهدف إقناعه بالبقاء في 'كامب نو' لموسم إضافي. العرض الذي قدمه برشلونة، والذي وصفه البعض بـ'الصادم'، يتضمن تخفيضًا كبيرًا في راتب اللاعب، بالإضافة إلى بعض الحوافز المالية المرتبطة بأدائه ومساهمته في تحقيق الأهداف الجماعية للفريق.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل العرض بشكل كامل، ولا يزال موقف ليفاندوفسكي غير واضح حتى الآن. من جهة أخرى، يواصل نادي برشلونة جهوده لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة، تحضيرًا للموسم المقبل. ويعتبر التعاقد مع مهاجم جديد أولوية قصوى، خاصة بعد رحيل ليفاندوفسكي. بالإضافة إلى ألفاريز، يدرس برشلونة أيضًا خيارات أخرى، مثل التعاقد مع مهاجمين من الدوريات الأوروبية الأخرى.

ويبدو أن برشلونة عازم على بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل. القرار النهائي بشأن مستقبل ليفاندوفسكي سيؤثر بشكل كبير على خطط برشلونة للموسم المقبل، وسيكون له تداعيات على سوق الانتقالات الصيفية





