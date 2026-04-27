رحيل منى القصبي.. والدة الدكتور نايف وشقيقة وزير التجارة

انتقلت إلى رحمة الله تعالى منى بنت عبدالله القصبي، والدة الدكتور نايف ونوف وهيفاء وعبدالله أحمد ظهران، وشقيقة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي. تقام صلاة الجنازة عليها غداً في المسجد الحرام.

ببالغ الحزن والأسى، تلقى الجميع نبأ انتقال إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة منى بنت عبدالله القصبي، والدة الأبناء الكرام الدكتور نايف، ونوف، وهيفاء، وعبدالله أحمد ظهران.

كانت الفقيدة مثالاً للأم الصالحة، والزوجة المخلصة، والأخت المحبة، وقد تركت فراغاً كبيراً في قلوب من عرفها. عرفت منى القصبي بكرمها وأخلاقها الرفيعة، وسعيها الدائم لنشر الخير والمحبة بين الناس. كانت داعمة لأبنائها في جميع مراحل حياتهم، ومصدر إلهام لهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. كما كانت سنداً وعوناً لأفراد أسرتها، ومحبة للجميع.

إن فقدانها يمثل خسارة فادحة ليس فقط لعائلتها وأصدقائها، بل للمجتمع ككل الذي استفاد من علمها وأخلاقها. وستُصلى صلاة الجنازة على روح الفقيدة الطاهرة غداً (الثلاثاء) بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث ستوارى جثمانها الثرى في مقبرة المعلاة، الملاذ الأخير لكل مسلم. هذا المكان المبارك، الذي يشهد على إيماننا بالله ووحدانيته، سيكون مسرحاً لتوديع هذه المرأة الصالحة التي قضت حياتها في طاعة الله وخدمة عباده.

تتقدم صحيفة عكاظ بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أفراد أسرة الفقيدة، وعلى رأسهم أبناؤها الدكتور نايف، ونوف، وهيفاء، وعبدالله أحمد ظهران، وإلى أخيها معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وإلى أشقائها وأشقائها أسامة أبناء عبدالله القصبي، وهند ومي. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

إن المصاب لفادح، ولكن عزاءنا في أن الفقيدة قد عادت إلى ربها وهي راضية مرضية، وأنها تركت وراءها إرثاً من الخير والعطاء سيظل يضيء دروب الأجيال القادمة. تقبل العزاء للرجال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بين صلاتي المغرب والعشاء في منزل عبدالله القصبي (رحمه الله) بمكة المكرمة، حيث يتلقى الأقارب والأصدقاء والمحبون التعازي والمواساة. أما عزاء النساء، فسيكون في منزل شقيقتها الفاضلة مي القصبي بجدة، حيث تستقبل النساء المعزيات لتقديم العزاء والمواساة.

إن استقبال العزاء هو من مكارم الأخلاق، وهو دليل على التكافل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع. نسأل الله أن يجعل هذا العزاء خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجزاء المعزين خير الجزاء. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نردد معاً قول الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله منى بنت عبدالله القصبي، وأسكنها فسيح جناته، وجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وألهم أهلها الصبر والسلوان.

إنها لفقدة كبيرة، ولكن ذكرها الطيب سيبقى خالداً في قلوبنا إلى الأبد. نسأل الله أن يجمعنا بها في دار الخلد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه





