رحيل الفنان هاني شاكر.. مصر والعالم العربي في حالة حداد

الرئيس السيسي ينعى الفنان هاني شاكر والمؤسسات الرسمية تقدم التعازي.. والسفارة المصرية في باريس تتابع نقل الجثمان إلى القاهرة

نعى الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي الفنان الراحل هاني شاكر عبر منشور على منصة إكس، مشيدًا بإسهاماته الفنية التي شكلت حضورًا لافتًا في المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية، ومؤكدًا أن صوته ظل علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي الحديث.

وقد لاقى هذا النعي تفاعلًا واسعًا من مختلف الأوساط الفنية والشعبية في مصر والعالم العربي. كما قدمت العديد من المؤسسات الرسمية والنقابية، من بينها نقابة المهن الموسيقية المصرية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودار الأوبرا المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى نقابة فناني سوريا وهيئات فنية عربية أخرى، تعازيها ومواساتها لأسرة الراحل، معبرة عن حزنها العميق لفقدان قامة فنية كبيرة.

من جهة أخرى، أكد سفير مصر لدى فرنسا طارق دحروج أن السفارة والقنصلية العامة في باريس تتابعان عن كثب وبالتنسيق الكامل مع السلطات الفرنسية المختصة جميع الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر من مستشفى فوش إلى مصر في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن القنصل العام في باريس السفير تامر توفيق وجه بتشكيل فريق عمل مخصص لتسريع إنهاء الإجراءات الإدارية واللوجستية فورًا، لضمان عودة الجثمان دون تأخير، وذلك في إطار تنسيق مؤسسي يعكس أولوية الدولة في مثل هذه الحالات.

وأوضح السفير دحروج أن الدولة المصرية حريصة دائمًا على تكريم رموزها الإبداعية بما يليق بتاريخهم وعطائهم، مؤكدًا استمرار التواصل مع أسرة الفقيد لتذليل أي عقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة في هذا الظرف الإنساني الدقيق. وفي ذات السياق، نعى السفير دحروج الفنان الراحل، معتبرًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لأحد أبرز رموز الفن المصري والعربي، ومؤكدًا أن صوته شكّل وجدان أجيال ممتدة من الخليج إلى المحيط، وترك إرثًا فنيًا يصعب تكراره.

من جانبها، أعلنت المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية الفنانة نادية مصطفى أن الجثمان سيصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء القادم قادمًا من باريس، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الصحة والسكان والسفارة المصرية في فرنسا، وسيُنقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي قبل بدء مراسم تشييعه بعد صلاة ظهر الأربعاء. وأوضحت النقابة أن مراسم تشييع الجثمان ستقام يوم الأربعاء من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر عقب صلاة الظهر، بينما سيقام العزاء يوم الخميس.

وقد أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل مراسم الجنازة والعزاء، داعيةً محبي الفنان الراحل لتوديعه في موعده المحدد





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هاني شاكر وفاة نعي فن موسيقى مصر فرنسا السيسي نقابة المهن الموسيقية

United States Latest News, United States Headlines