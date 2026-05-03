رحيل الأسطورة: الفنان هاني شاكر يودع الحياة في فرنسا

انتقل ال فنان الكبير هاني شاكر إلى رحمة الله صباح اليوم، بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات الفرنسية. كشف مصدر مقرب من الأسرة تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة ال فنان الراحل، مؤكدًا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا حادًا ومفاجئًا، مما استدعى محاولات متكررة لإنعاشه، لكنها باءت بالفشل.

كان الفنان الراحل محاطًا بأفراد عائلته، نجله شريف وزوجته نهلة ومدير أعماله، الذين كانوا بجانبه خلال فترة العلاج في المستشفى. وتجري حاليًا الأسرة كافة الترتيبات اللازمة لنقل الجثمان من فرنسا إلى مصر، حيث من المقرر أن يصل القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، ليتم تشييع الجثمان ودفنه يوم الأربعاء بعد استكمال الإجراءات الرسمية. نعى شريف نجل الفنان هاني شاكر والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، معبرًا عن حزنه العميق لفقدان والده الذي وصفه بروح حياته وأقرب شخص إلى قلبه.

ودعا له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته. وقد أثار هذا النعي موجة من الحزن والتأثر بين محبي ومتابعي الفنان الراحل، الذين عبروا عن تعازيهم ومواساتهم للأسرة. يمثل رحيل هاني شاكر خسارة فادحة للموسيقى العربية، حيث ترك وراءه إرثًا فنيًا غنيًا ومتنوعًا من الأغاني الرومانسية التي أثرت في أجيال من المستمعين.

بدأ الفنان هاني شاكر مسيرته الفنية في مطلع السبعينات، حيث قدم أول عمل غنائي له عام 1972 من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، والذي كان بمثابة نقطة انطلاق حقيقية في مسيرته. ثم أطلق ألبومه الأول عام 1974 بعنوان «يا ريتك معايا»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وساهم في ترسيخ اسمه كفنان صاعد في الساحة الغنائية.

تميزت مسيرة هاني شاكر الفنية بالتعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين في مصر والعالم العربي، مثل صلاح الشربيني وحسن أبو السعود وبهاء الدين محمد ومصطفى كامل وخالد البكري وغيرهم. وقد أثمر هذا التعاون عن تقديم مجموعة كبيرة من الأغاني التي تنوعت في موضوعاتها بين الحب والفراق والحنين والوطنية، مما جعله يتمتع بشعبية واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة. اكتسب الفنان هاني شاكر شهرة واسعة بأسلوبه الرومانسي المميز وصوته العذب، الذي أثر في العديد من الفنانين الشباب.

كما تميز بقدرته على التعبير عن المشاعر والأحاسيس بصدق وعمق، مما جعله قريبًا من قلوب المستمعين. لم يقتصر إبداع هاني شاكر على الغناء فقط، بل قدم أيضًا بعض الأعمال التمثيلية الناجحة، مما يدل على موهبته المتنوعة وقدرته على تقديم أدوار مختلفة. لقد كان هاني شاكر فنانًا ملتزمًا ومثقفًا، اهتم بقضايا وطنه وأمته، وعبر عن ذلك في أغانيه ومواقفة. وسيظل اسمه محفورًا في ذاكرة الأجيال كأحد أبرز رموز الغناء العربي





