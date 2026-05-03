رحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المصري هاني شاكر في باريس عن عمر 73 عامًا بعد تدهور حالته الصحية بسبب مضاعفات في القولون ونزيف حاد.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان المصري الكبير هاني شاكر ، أمير الغناء العربي ، في أحد مستشفيات باريس بعد معركة طويلة وشاقة مع المرض، عن عمر يناهز الثالثة والسبعين عامًا.

وقد كشف مصدر مقرب من أسرة الفقيد تفاصيل مؤلمة حول تدهور حالته الصحية الذي أدى إلى وفاته. بدأت الأزمة بمضاعفات خطيرة في القولون، استدعت إجراء عملية جراحية لاستئصال القولون بالكامل. ورغم التحسن الطفيف الذي طرأ على حالته في البداية، إلا أن المضاعفات ما بعد الجراحة تسببت في تدهور مفاجئ وسريع. تعرض الفنان الراحل لنزيف حاد في بداية الأزمة داخل أحد المستشفيات في مصر، مما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا ونقل كميات كبيرة من الدم.

تمكن الأطباء من السيطرة على النزيف باستخدام تقنيات الأشعة التداخلية، ولكن سرعان ما شهدت حالته الصحية تدهورًا غير متوقع. وخلال الفترة الماضية، توقف قلب الفنان هاني شاكر عن النبض لمدة تقارب الست دقائق، مما استدعى إجراء إنعاش قلبي رئوي مكثف. هذا الإنعاش، على الرغم من محاولته استعادة وظائف القلب، إلا أنه أضاف تعقيدًا إضافيًا إلى حالته الصحية الحرجة. وبعد تدهور حالته بشكل كبير، قررت أسرته نقله إلى فرنسا، على أمل الحصول على رعاية طبية متخصصة ومتقدمة في أحد مستشفيات باريس.

هناك، تم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة، حيث خضع لمراقبة طبية دقيقة وعلاج مكثف، ولكن المضاعفات الصحية استمرت في التفاقم، لتنتهي رحلة الفنان الكبير مع الحياة. وقد أعلن نجله، شريف هاني شاكر، نبأ الوفاة المؤلم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، بكلمات مؤثرة ومعبرة عن الحزن العميق لفقدان والده، مؤكدًا أن هذا الفقدان لا يمكن تعويضه.

ترك الفنان هاني شاكر إرثًا فنيًا غنيًا ومتنوعًا، حيث قدم خلال مسيرته الفنية التي امتدت لعقود طويلة أكثر من 600 أغنية، وأصدر 29 ألبومًا غنائيًا لاقت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة. من بين أشهر أغانيه وألبوماته:'على الضحكاية' التي تعتبر من كلاسيكيات الأغنية المصرية، و'الحلم الجميل' التي تعبر عن الأمل والتفاؤل، و'جرحي أنا' التي تجسد مشاعر الحب والألم، و'بعدك ماليش' التي تعبر عن الوحدة والفقدان.

بالإضافة إلى مسيرته الفنية الناجحة، تولى الفنان هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين المصريين في عام 2015، حيث عمل خلال فترة ولايته على تنظيم وتطوير الساحة الفنية المصرية، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحماية حقوق الفنانين ودعم الإبداع. وحصل الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المرموقة تقديرًا لمساهماته الفنية والثقافية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

من بين هذه الأوسمة، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس، ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بالإضافة إلى التكريمات العديدة التي تلقاها في المهرجانات والفعاليات الثقافية المختلفة داخل مصر وخارجها. رحل أمير الغناء العربي، تاركًا وراءه حزنًا عميقًا في قلوب محبيه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم العربي





