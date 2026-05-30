رحلة من شيكاغو إلى مينيابوليس تحوِّل مسارها بسبب ركاب مشاغب

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية أن رحلة من شيكاغو إلى مينيابوليس اضطرت إلى تحويل مسارها ليلة الجمعة نحو مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن بسبب ركاب مشاغب أثار مخاوف أمنية على متن الطائرة.

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية أن رحلة من شيكاغو إلى مينيابوليس اضطرت إلى تحويل مسارها ليلة الجمعة نحو مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن بسبب ركاب مشاغب أثار مخاوف أمنية على متن الطائرة.

أفاد أفراد طاقم الرحلة رقم 2005 بأن أحد الركاب قام بمحاولات متعددة لاختراق قمرة القيادة قبل أن يتمكن ضباط إنفاذ القانون من السيطرة عليه وتقييده. استجاب عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهات إنفاذ القانون للحادث في المطار، لكن المسؤولين لم يفصحوا عن هوية الراكب أو ما إذا كانت قدوجهت إليه أي اتهامات أو طبيعة التصرفات التي أدت إلى احتجازه.

أفاد أحد الركاب الآخرين بأن الرجل قام بتحاول الإمساك بأحد أفراد طاقم الضيافة الجوية، وبعد ذلك قام عدة رجال بإبعاده والسيطرة عليه. أبلغ أفراد الطاقم المراقبين الأرضيين في مطار مقاطعة داين الإقليمي أن ضباط إنفاذ القانون كانوا مسافرين على متن الطائرة تمكنوا من السيطرة على الراكب. أضاف الطاقم للمراقبين الأرضيين أن الراكب بات جالساً في مقعده ومحاطاً بعنصري أمن على جانبيه قبل صعود عناصر أمن إضافيين إلى الطائرة بعد هبوطها.

أفاد رونالد بأنهم شاهدوا قدراً من الاضطراب على بعد صفين تقريباً أمام مقعده ورأوا أشخاصاً يعيدون الرجل إلى مقعده. بعد تحويل مسار الرحلة، صعدت الشرطة إلى الطائرة وتقادته الرجل بالأصفاد ثم اقتادته خارج الطائرة. أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحادثة، وأُبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميلووكي - فرع ماديسون - وشركاءه من جهات إنفاذ القانون المحلية استجابوا على الفور. وأضافت أن مكتب شرطة مقاطعة داين احتجز المشتبه به، قبل أن يستأنف الركاب رحلتهم.

أفاد رونالد بأن الرجل الذي تم احتجازه لاحقاً وقف أثناء تحرك الطائرة على المدرج في مطار أوهير الدولي، وطُلب منه مراراً الجلوس. طلب أفراد الطاقم معرفة ما إذا كان هناك أي شخص على متن الطائرة يتحدث اللغة الروسية، وطلبوا من ذلك الشخص التوجه إلى مقدمة الطائرة للمساعدة في الترجمة. أفادت شركة الطيران إن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، كانت تقل 147 راكباً وستة من أفراد الطاقم، وقد هبطت بسلام من دون تسجيل أي إصابات.

أفادت الإدارة أنها تحقق في جميع حوادث اضطرابات الركاب، وتتخذ إجراءات قانونية بحق أي راكب يعتدي على أفراد أطقم الطيران أو يهددهم أو يرهبهم أو يعرقل عملهم





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

يونايتد إيرلاينز رحلة مشاغب مينيابوليس شيكاغو ماديسون ويسكونسن مكتب التحقيقات الفيدرالي شرطة مقاطعة داين إدارة الطيران الفيدرالية

United States Latest News, United States Headlines