رحلة نادي الخلود من صراع البقاء إلى منصات التتويج: كواليس مثيرة يكشفها المالك بن هاربورغ

في تصريحات استثنائية ومكاشفة صريحة، فتح بن هاربورغ ، المالك الأمريكي ل نادي الخلود ، قلبه لـ 'الشرق الأوسط' ليتحدث عن واحدة من أكثر التجارب الرياضية إثارة في الموسم الحالي، حيث وصف وصول فريقه إلى نهائي كأس الملك بأنه 'مفاجأة رائعة' تجاوزت كل التوقعات والخطط المرسومة في بداية المشوار.

وأكد هاربورغ أن هذا الإنجاز لم يكن هدفاً استراتيجياً تم التخطيط له بدقة، بل جاء كمكافأة غير متوقعة في موسم اتسم بالتقلبات الشديدة والصعوبات البالغة. وأوضح المالك الأمريكي أن مشروع النادي لا يزال في مراحله الأولى، واصفاً إياه بأنه 'في طور البناء'، مشيراً إلى أن العمل الحقيقي والجاد قد بدأ للتو، وأن الموسم الحالي كان بمثابة اختبار قاسٍ للقدرة على الصمود والبقاء.

وبالعودة إلى تفاصيل الموسم، أشار هاربورغ إلى أن الهدف الوحيد والأساسي الذي كان يشغل بال الإدارة والجهاز الفني هو ضمان عدم الهبوط والبقاء في دوري المحترفين، وهو الهدف الذي بات النادي الآن على بعد خطوة واحدة من تحقيقه رسمياً، مما يجعل الوصول للنهائي مجرد إضافة جميلة لنجاح أساسي مرتقب. وبالانتقال إلى الجوانب الإدارية والمالية، كشف هاربورغ عن حجم المعاناة التي عاشها النادي خلف الكواليس، مؤكداً أن الوصول إلى المباراة النهائية جعل كل الليالي المؤلمة والتضحيات التي قدمها الجميع تبدو مستحقة في النهاية.

ووصف عملية تسلم النادي بأنها كانت معقدة للغاية من الناحية المالية، حيث ورث الإدارة الجديدة وضعاً مالياً متردياً وصعباً جداً، مما جعلهم يواجهون تحديات يومية مفاجئة لم تكن في الحسبان. واستخدم هاربورغ تعبيراً بليغاً بوصف الموسم بأنه كان يشبه 'قانون مورفي'، حيث أن كل ما يمكن أن يسوء قد ساء بالفعل، مشيراً إلى أنه كان يستيقظ كل صباح متفائلاً، ليصطدم بمشكلة جديدة تعيق التقدم.

هذه الضغوط النفسية والمالية، إلى جانب ضيق الوقت لتجهيز الفريق قبل انطلاق المنافسات، جعلت من الانتصار الدرامي بركلات الترجيح في الأدوار السابقة لحظة تفريغ لشحنات من التوتر والجهد استمرت لأكثر من ثمانية أشهر، محولةً الدموع والتعب إلى فخر واعتزاز بهذا الإنجاز التاريخي. أما عن الفجوة الفنية والمالية بين نادي الخلود والعمالقة، فقد تحدث هاربورغ بشفافية تامة عن مخاوفه من مواجهة نادي الهلال في النهائي، خاصة بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه سابقاً بنتيجة ستة أهداف.

وأوضح أن الفوارق المالية بين الناديين مرعبة وتتجاوز المنطق الرياضي البسيط، حيث قدر ميزانية رواتب لاعبي الهلال ما بين 300 إلى 500 مليون دولار، في حين أن ميزانية نادي الخلود لا تتجاوز 25 مليون دولار، وهو ما يعني وجود فارق يصل إلى 20 ضعفاً في الأجور. وأشار إلى أن الهلال يمتلك من الجودة والعمق في التشكيلة ما يجعل بعض لاعبيه غير المسجلين في البطولة يمتلكون قيمة سوقية تعادل ضعف إجمالي رواتب فريق الخلود بالكامل.

ورغم هذا الرعب الفني، أكد هاربورغ أن كرة القدم تظل لعبة المفاجآت، لكنه أقر بأن الاعتماد فقط على 'عقلية الفريق غير المرشح' لا يكفي أمام مواهب استثنائية كالموجودة في الهلال، وهو ما يتطلب تغييراً جذرياً في الخطة التكتيكية وتأمل عودة المصابين لتقليص الفجوة. وفي ختام حديثه، رسم بن هاربورغ ملامح المستقبل لنادي الخلود، مشدداً على أن الموسم المقبل سيكون هو نقطة التحول الحقيقية وليس الحالي.

وأوضح أن النادي يحتاج إلى فترة أو فترتي انتقالات إضافيتين لتدعيم الصفوف والوصول إلى تشكيلة تعبر فعلاً عن طموحات المالك وتطلعات الجماهير، مع التركيز الحالي على بناء بنية تحتية صلبة للنادي تضمن الاستدامة. وأشار إلى أن النادي تعامل مع مباريات كأس الملك في بدايتها بنوع من التجريب، حيث منح لاعبين سعوديين فرصاً للمشاركة لتجهيزهم، وهو ما يؤكد أن الوصول للنهائي كان رحلة تصاعدية غير متوقعة.

ورغم الاعتراف بالتفوق الفني للخصوم الكبار مثل النصر والقادسية والهلال، إلا أن هاربورغ سيستمر في استخدام استراتيجية التحفيز النفسي عبر إقناع اللاعبين بأنهم الطرف الأقل حظوظاً، ليس تضليلاً، بل لخلق روح قتالية تساعدهم على مواجهة المستحيل وتحقيق المزيد من المفاجآت في المستقبل





