رحلة الجنيه المصري من بريق الذهب إلى تحديات التضخم وتآكل القيمة

قراءة تحليلية وتاريخية في مسيرة الجنيه المصري وتطور قيمته منذ عهد محمد علي باشا وصولاً إلى التحديات الراهنة وأزمة العملات المعدنية.

تبدأ حكاية الجنيه المصري من مشهد سينمائي قديم في فيلم الرجل الثاني الذي أنتج عام 1959، حيث تظهر الفنانة سامية جمال وهي تتحدث عن قيمة الجنيه في ذلك الوقت مشيرة إلى أنه كان يعادل دولارين ونصف الدولار في السوق الموازية.

هذا المشهد الذي قد يراه البعض عابراً اليوم، يمثل في الحقيقة وثيقة تاريخية تعكس حجم التآكل الذي أصاب القوة الشرائية للعملة المحلية على مر العقود. فبالعودة إلى الجذور، بدأت القصة رسمياً في عام 1834 عندما أصدر محمد علي باشا فرماناً بتأسيس عملة مصرية تعتمد بشكل أساسي على الذهب والفضة، لتصدر أولى هذه العملات في عام 1836. في تلك الحقبة، لم يكن الجنيه مجرد وسيلة لتسهيل المعاملات التجارية، بل كان يمتلك قيمة ذاتية مستمدة من المعدن النفيس الذي صُنع منه.

ومع تأسيس البنك الأهلي وإصدار أول جنيه ورقي في عام 1899، كانت قيمة الجنيه تعادل نحو 7.43 غرام من الذهب، وهو ما يوازي أكثر من 5 دولارات بأسعار ذلك الزمان، مما جعل الجنيه رمزاً للقوة والاستقرار المالي في المنطقة. ومع مرور الزمن، بدأت ملامح القوة هذه في التراجع تدريجياً، خاصة بعد ربط الجنيه بالدولار في عام 1962.

وعلى الرغم من محاولات الحفاظ على استقراره، إلا أن القيمة استمرت في الانخفاض حتى وصلت في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنوك نحو 53.5 جنيه مقابل الدولار الواحد. هذا التدهور الاقتصادي لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية للمواطنين، بل امتد تأثيره ليصل إلى المادة الخام المستخدمة في تصنيع العملات نفسها. فالعملة التي بدأت رحلتها ببريق الذهب والفضة، انتهى بها المطاف إلى استخدام خامات اقتصادية منخفضة التكلفة.

وجاء هذا التحول الفني في مواصفات العملات المعدنية كإجراء ضروري لتقليل نفقات الإنتاج ومواجهة ظاهرة خطيرة وهي صهر العملات، حيث يصبح سعر المعدن المكون للعملة أغلى من قيمتها النقدية الاسمية، مما يدفع البعض لتحويلها إلى سبائك معدنية لبيعها والربح منها. وفي ظل هذه التحديات، سعت مصلحة الخزانة العامة المصرية إلى توفير كميات إضافية من الفكة في الأسواق لتيسير التعاملات اليومية. وأعلن جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة، عن استحداث عملة معدنية جديدة من فئة جنيهان لتعزيز هيكل الفئات النقدية المتاحة.

وقد بدأت بالفعل عمليات ضخ هذه العملات في مختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة، لضمان وصولها للمواطنين بشكل منظم. ومن وجهة نظر اقتصادية، يوضح عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن تكلفة إصدار العملات المعدنية عالمياً قد ارتفعت نتيجة زيادة أسعار معادن مثل النيكل والنحاس.

وفي ظل التضخم العالمي، تزداد مخاطر إعادة صهر العملات إذا تجاوزت قيمتها السلعية قيمتها النقدية، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي كريم العمدة، مشيراً إلى أن تراجع قيمة الجنيه في العقد الماضي جعل بعض العملات الفضية القديمة تزيد قيمتها المعدنية بنسبة تصل إلى 25 في المائة عن قيمتها الاسمية. لقد شهدت الفترة منذ يناير 2011 تحولات دراماتيكية، حيث انتقل سعر الصرف من 5.5 جنيه للدولار إلى مستوياته الحالية نتيجة الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، بالإضافة إلى تبني خطط إصلاح هيكلية تعتمد على سعر صرف مرن.

هذا الواقع أدى إلى ظهور أزمات حادة في توفير الفكة، وهو ما اشتكى منه مواطنون ومسؤولون على حد سواء، ومن بينهم رئيس الهيئة القومية للأنفاق الذي أشار إلى صعوبة توفير الفكة لتذاكر المترو. ويؤكد الخبراء أن توفير العملات المعدنية، رغم تراجع قيمتها الشرائية، يظل أمراً حيوياً للحد من تفاقم معدلات التضخم وتسهيل عمليات البيع والشراء اليومية.

لذا، فإن إعادة النظر في الخامات المستخدمة أو حتى استبدال بعض الفئات المعدنية بأخرى ورقية أقل تكلفة أصبح خياراً حتمياً لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وضمان استمرار تدفق السيولة النقدية الصغيرة في الشرايين الاقتصادية للدولة





الجنيه المصري التضخم سعر الصرف العملات المعدنية الاقتصاد المصري

