رايس: خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمر مدمر

أعرب ديكلان رايس، نجم فريق أرسنال الإنجليزي عن شعوره بخيبة أمل كبيرة، عقب إخفاق فريقه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه في الوقت ذاته، أشاد بجميع أفراد منظومة العمل في فريقه، خاصة غابرييل وإيزي، عطفا على ما قاما به طوال الموسم.

وأضاع جابرييل وإيزي ركلتي ترجيح، ليواصل الفريق الملقب بـ(المدفعجية)، الذي سجل ظهوره الثاني في نهائي دوري الأبطال، بحثه عن التتويج بلقبه الأول في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز. وكان أرسنال يأمل في الحصول على البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ليكتفي خلال الموسم الحالي بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حصل عليه هذا الشهر، بعد غياب 22 عاما.

وقال رايس في حديثه مع محطة (تي إن تي سبورتس) "نعم، إنه لأمر محبط للغاية، خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمر مدمر. أحاول استيعاب مدى التطور الذي حققناه كفريق". وأضاف في تصريحاته، التي أدلى بها عقب المباراة، التي أقيمت بملعب (بوشكاش أرينا) "لقد كان موسما رائعا، بذلنا فيه كل ما في وسعنا، ووصلنا بالمباراة إلى ركلات الترجيح. إنها لعبة حظ، إنها كرة القدم".

أوضح رايس "إما أن تفوز أو تخسر بركلات الترجيح. بعض من أفضل الفرق على مر التاريخ خسرت بتلك الطريقة، وكنا نحن من تلقى هذا المصير الليلة. نفوز معا، ونخسر معا، أنا فخور للغاية بهؤلاء اللاعبين". وشدد "إنني لا أجد الكلمات الكافية لأشيد بهم جميعا.

من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل كبيرة، لكنني أحاول استيعاب الأمر. لقد كانت رحلة رائعة هذا الموسم. لكننا سنعود". وتحدث قائد أرسنال عن إضاعة غابرييل وإيزي لركلتي الترجيح، حيث قال "(هما) محبطان للغاية لإضاعة ركلة ترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا، من الواضح أن الأمر ليس جيدا.

لكننا نحبهما وندعمهما. هذا يحدث في كرة القدم. لن يكونا آخر لاعبين يهدران ركلات ترجيح في المباريات النهائية". وشدد رايس "أهدر الجميع ركلات ترجيح، ولولا هذين اللاعبين لما فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، هذا أمر مؤكد".

واختتم رايس حديثه قائلا "غابرييل، لا أجد الكلمات الكافية لوصفه كشخص وكلاعب. إيزي سجل لنا أهدافا حاسمة هذا الموسم. هذا يحدث، هذه هي كرة القدم، وهي قاسية. نستفيد من الإيجابيات ونواصل المسيرة"





