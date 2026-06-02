راكب مثير للشغب يجبر طائرة يونايتد إيرلاينز على الهبوط الاضطراري في ويسكونسن

أجبر راكب مثير لل شغب طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز على ال هبوط اضطراري اً في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وذلك بعد محاولته اقتحام قمرة القيادة وإثارة فوضى عارمة على متن الرحلة، مما استدعى تدخلاً أمن ياً فيدرالياً عاجلاً.

وكانت الرحلة رقم UA2005 قد أقلعت يوم الجمعة 29 مايو من مطار أوهير الدولي في شيكاغو متجهة إلى مينيابوليس في رحلة اعتيادية تستغرق نحو ساعتين، وعلى متنها 147 راكباً وطاقم مؤلف من 6 أفراد. إلا أن الأجواء سرعان ما تشنجت إثر قيام أحد الركاب بالصراخ باللغة الروسية ومحاولة اختراق قمرة القيادة عنوة، مما أدى إلى اشتباك جسدي مباشر بينه وبين أفراد الطاقم الذين حاولوا السيطرة عليه.

وأمام هذا التهديد الأمني الخطير، أطلق قائد الطائرة رمز الطوارئ السري 7500 عبر الراديو، وهو الرمز الدولي المخصص للتنبيه من وقوع عملية اختطاف، مما وضع سلطات مراقبة الحركة الجوية والأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى، وتم توجيه الطائرة على الفور للهبوط في مطار مقاطعة داين الإقليمي بمدينة ماديسون. وفور هبوط الطائرة اضطرارياً، اقتحمت شرطة المقاطعة الكابينة وألقت القبض على الراكب واقتادته إلى الحجز تمهيداً لبدء تحقيق موسع تقوده السلطات الفيدرالية لكشف دوافع الحادثة.

ومن جهتها، أكدت شركة يونايتد إيرلاينز سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أن حركة المطار استؤنفت بشكل طبيعي بعد السيطرة الكاملة على الموقف. هذا وقد أثار الحادث جدلاً واسعاً حول إجراءات الأمن الجوي وقدرة الركاب على التصدي للتهديدات داخل المقصورة. وأشار خبراء أمنيون إلى أن استخدام رمز 7500 يعكس خطورة الموقف، حيث يتم تفعيله فقط في حالات الاختطاف المؤكدة أو المشتبه بها.

وبينما لم تكشف السلطات عن هوية الراكب أو دوافعه بعد، تتواصل التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحادث مرتبطاً بدوافع إرهابية أم مجرد حالة من الاضطراب النفسي. وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، حيث شهدت شركات الطيران الأمريكية زيادة في حالات الشغب على متن الطائرات، مما دفع الهيئات التنظيمية إلى تشديد العقوبات على المخالفين وتعزيز تدابير السلامة.

ويواجه الراكب الآن تهم التعدي على أفراد الطاقم ومحاولة اختطاف طائرة، وإذا ما أدين فقد يواجه عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة. وتأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، مما يزيد من أهمية التعاون بين شركات الطيران والسلطات المحلية لضمان سلامة المسافرين





