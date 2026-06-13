رافائيل غروسي يعلن ترشحه لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن نيته الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا تفضيله نهجًا دبلوماسيًا عمليًا يركز على حل الأزمات بدلاً من توجيه الانتقادات العلنية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في فيينا، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل مع جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك القادة والمسؤولون الذين قد تختلف معهم المنظمة، مشيرًا إلى أن وصف الأطراف بصفات سلبية يؤدي إلى إغلاق أبواب التفاوض. كما أعلن رئيس غويانا عرفان علي عن ترشيح سفيرة بلده لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيس-بوركيت للمنصب، مع الإشارة إلى أن أي امرأة لم تتولَّ قيادة الأمم المتحدة خلال تاريخها الممتد 80 عامًا، وتسعى عدة دول إلى تغيير ذلك. وتتصاعد التكهنات حول المرشحين المحتملين لخلافة غوتيريش، منها الرئيسة السابقة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وريبيIXا غرينسبان، وماريا فرناندا إسبينوزا، وماكي سال.

أعلن المدير العام للوكالة ال دولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن رغبته في ال ترشح لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة . وفي مؤتمر صحفي عقده في فيينا، أكد غروسي تفضيله نهجًا دبلوماسيًا عمليًا يركز على إيجاد حلول للمشكلات ال دولية ، بدلاً من أداء دور القاضي أو البابا العلماني، أو الاكتفاء بتوجيه الاتهامات للآخرين.

وشدد على أهمية الحفاظ على قنوات التواصل مع جميع الأطراف الدولية، بمن فيهم القادة والمسؤولون الذين قد تختلف معهم المنظمة أو المجتمع الدولي، معتبرًا أن وصف الأطراف المختلفة بصفات تدفع إلى القطيعة يؤدي إلى إغلاق أبواب التفاوض ويعقّد فرص التوصل إلى حلول للأزمات. وأعرب عن اعتقاده أن الأمين العام يجب أن يكون قادرًا على العمل كـ "أمين عام يحل المشكلات"، من خلال الحوار وبناء الجسور، وليس من خلال إلقاء اللوم فقط.

جاءت تصريحات غروسي في وقت تتزايد فيه التكهنات حول المرشحين المحتملين لخلافة غوتيريش، الذي يتولى المنصب منذ عام 2017. وينافس غروسي على المنصب عدد من الشخصيات البارزة، منها الرئيسة السابقة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التشيلية ميشيل باشليه، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والسنغالي ماكي سال، والأرجنتيني... من جانبه، أعلن رئيس غويانا عرفان علي أن سفيرة بلده لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيس-بوركيت ستكون مرشحة لخلافة الأمين العام.

ورأى علي في خطاب إلى الأمة أن رودريغيس-بوركيت، التي تمثل غويانا منذ عام 2020، أثبتت قدراتها القيادية خلال مشاركة بلادها بصفة عضو غير دائم في مجلس الأمن عامي 2024 و2025، وهي قادرة على تكرار هذا الأداء على مستويات مختلفة ضمن المنظومة العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن أي امرأة لم تتولَّ قيادة الأمم المتحدة خلال تاريخها الممتد 80 عامًا، وتسعى عدة دول إلى تغيير هذا الواقع.

ومن جهة أخرى، تطالب أميركا اللاتينية بمنصب الأمين العام استنادًا إلى تقليد قائم على التداول الجغرافي، رغم أن هذا التقليد لا يُتَّبَع دائمًا





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رافائيل غروسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترشح

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